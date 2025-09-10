El SER se amplía en Valdezarza con 701 nuevas plazas a partir de octubre

El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) llegará a una nueva zona del barrio de Valdezarza, en el distrito de Moncloa-Aravaca, a partir del próximo 1 de octubre. El Ayuntamiento de Madrid va a habilitar un total de 701 nuevas plazas de aparcamiento, de las que 689 serán de color verde (para residentes) y 12 azules (para rotación).

Se trata de la tercera fase de implantación del SER en este barrio del norte de la capital. El servicio se estrenó en 2020 con 763 plazas y en 2023 se sumaron otras 957, de modo que con esta nueva ampliación el total asciende a 2.421 plazas reguladas, 2.306 verdes y 115 azules.

La decisión fue aprobada en el Pleno del distrito de Moncloa-Aravaca del pasado 12 de junio, tras un proceso de consultas vecinales entre el 12 de mayo y el 3 de junio. La nueva zona regulada queda delimitada por las calles Antonio Machado, Sinesio Delgado, Villaamil, Valle de Anso, San Restituto, Denia, Armenteros, Arciniega, Isla de Long y Alcalde Marín de Alzaga.

Mapa de la ampliación del SER en Valdezarza. / Ayuntamiento de Madrid

El Consistorio recuerda en una nota que esta nueva ampliación del SER responde a lo previsto en la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2021, que permite extender el servicio a 20 nuevos barrios siempre que se cuente con el visto bueno de la junta de distrito y tras la consulta previa a los vecinos.

Los residentes empadronados ya pueden solicitar la autorización para estacionar en las nuevas plazas, tanto presencialmente como a través de la página web municipal. Para facilitar el trámite, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña informativa con envíos de correos electrónicos y SMS, carteles en comunidades de vecinos y dípticos explicativos.