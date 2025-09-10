El palacio ubicado junto al palacio de Cibeles que un día fue sede de la nobleza española: estos son los días que puedes visitarlo gratis

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa para los amantes de los palacios y los museos. A partir del 14 de septiembre, y de forma totalmente gratuita, más de 20 palacios que normalmente permanecen cerrados podrán visitarse hasta 2 de diciembre con visita guiada. Lo único que debes tener en cuenta es que debes inscribirte previamente.

Bajo el nombre de ¡Bienvenidos a palacio!, la Comunidad dará a conocer una selección de palacios que han sido testigo de la historia madrileña, hogares de nobles, ministros y monarcas. Lo mejor es que esta cita permite que nos adentremos en espacios históricos de Madrid, conozcamos su evolución arquitectónica y apreciemos el valor del patrimonio mueble que todavía albergan estos edificios.

Si eres fan de las antigüedades y de la historia que albergan los rincones de la capital, te encantará saber que podrás recorrer auténticos salones nobiliarios, salas de baile, jardines, colecciones de arte, bibliotecas y otras estancias donde se desarrollaron las costumbres sociales de la alta burguesía y aristocracia madrileñas.

Palacio de Buenavista

Ubicado en el corazón de Madrid, junto a la plaza de Cibeles, se trata de un edificio que, en un primer momento, fue residencia de los duques de Alba. Se levantó en 1767 en la fina real conocida como Altillo de Buenavista, de ahí su nombre. El pasado mes de junio fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de monumento.

Fue la decimotercera duquesa de Alba la que mandó derribar el antiguo edificio para convertirlo en el nuevo palacio. El proyecto de Pedro de Arnal, arquitecto encargado de la reforma, fue construido en 1777, combinando esquemas franceses e italianos.

Este palacio tiene una historia curiosa detrás. Durante la época del reinado de Fernando VII, estuvo cerca de ser sede del Museo Real de Pinturas, lo que hoy en día conocemos como Museo del Prado, pero finalmente este enclave fue cedido al ejército. Durante varios años, albergó obras de arte como la Venus del espejo de Velázquez o La Madonna de Alba de Rafael.

Ha sido testigo de numerosas etapas de la historia de España. Monarcas como Felipe III o Isabel de Farnesio, así como los generales Espartero, Prim, Primo de Rivera, y el ministro de la Guerra y más tarde presidente de la II República, Manuel Azaña, han ocupado el palacio en algún momento.

¿Qué días puedo visitar gratis el Palacio de Buenavista?

El Palacio de Buenavista acogerá las visitas guiadas gratuitas en sesiones a las 11:00 y 12:30 horas en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En septiembre, las fechas en las que puedes acudir es el 23, mientras que en octubre el 7 y 21. En el caso de noviembre, debes esperar a los días 4 y 18. En diciembre, las visitas gratuitas tienen lugar el día 2. Eso sí, para poder asistir, es necesario inscribirse previamente a través de este enlace.

Si todavía te quedas con ganas de visitar más palacios de Madrid, recuerda que en la iniciativa hay más de 20 que puedes descubrir. Algunas de las localizaciones menos conocidas son el Palacio de Fernán Núñez, el Palacio de Maudes o el museo Cerralbo. De todas formas, a continuación te dejamos una lista de todas las localizaciones disponibles para los meses de septiembre, octubre, noviembre y, en algunos casos, diciembre.