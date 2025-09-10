El Condeduque de Jorge Volpi: mucha ciencia, más pensamiento y una mayor conexión latinoamericana

Un nuevo nombre, una reorientación hacia el pensamiento y la literatura y la consolidación de un nuevo elemento en su contenido que apenas había tenido peso y ahora adquiere protagonismo: la ciencia. Contemporánea Condeduque, como a partir de ya mismo conoceremos al importante polo cultural del barrio de Universidad, referente de la creación más actual en los últimos años, estrena temporada con nuevo director artístico. El mexicano Jorge Volpi es un autor de relieve en los campos de la novela y el ensayo, además de gestor cultural veterano a ambos lados del Atlántico. Y ese bagaje se nota en el nuevo rumbo: habrá más escritores y pensadores que nunca en la nueva temporada de Condeduque. Y aunque siguen ahí las disciplinas que ya estaban, algunas, como danza y teatro, muy potentes bajo el mandado de la anterior directora, Natalia Álvarez Simó, ven algo mermada su presencia y dependen, en buena parte, de proyectos que venían de atrás o de convocatorias externas (el Festival de Otoño, por ejemplo) que utilizan el antiguo cuartel de los Guardias de Corps como una de sus sedes.

Lo anunciaba la Delegada del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, al inicio de la presentación de la nueva temporada este miércoles: "La programación da un giro". Aclaraba después que esto "no deja de lado la música, el teatro o la danza, pero se inicia una temporada en la que también la ciencia y el pensamiento van a tener un lugar especialmente importante". A continuación lo desarrollaba Volpi, que ha elegido como leit motiv del centro que dirige una frase que se puede leer en uno de los frontispicios del viejo cuartel, lema en su día de la guardia real a la que albergaba: Solvit formidine terras, que han traducido como "Salvar a la Tierra del Espanto" para resumir su nueva filosofía. "En una época en donde sentimos incertidumbre, cierto temor y falta de perspectivas, qué puede salvar a la Tierra del espanto sino precisamente la cultura, el arte, la filosofía, el pensamiento, la ciencia... Eso es lo que queremos recuperar a lo largo de esta temporada".

La programación de este nuevo Contemporánea Condeduque se dividirá a partir de ahora en siete áreas: Teatro + Danza, Música, Artes visuales, Pensamiento + Literatura, Ciencia + Arte, Pantallas + Cultura Expandida y Mediación. Que haya un nuevo director mexicano también lleva implícito que se va a prestar especial atención a las relaciones entre España y América Latina, y a los creadores llegados del otro lado del Atlántico. Por otra parte, el nuevo empeño del centro en que las letras, las que se imprimen en los libros, cobren más peso que nunca, se deja claro desde el mismo arranque de este nuevo curso. "Cada temporada queremos inaugurarla con la presencia estelar central de un o una poeta", decía Volpi. La poeta y ensayista malagueña de origen belga Chantal Maillard será quien lo haga mañana, acompañada de los músicos Chefa Alonso y Jorge Frías.

Exposiciones y grandes de la escena

Este jueves 11 de septiembre se inaugura también, en la Sala de Bóvedas subterránea, la exposición Nuevos Imaginarios, que llega procedente del CGAC compostelano para mostrar el trabajo de una nueva generación de cineastas españoles que en los últimos años se ha hecho un hueco importante en la escena internacional, con un trabajo que a menudo confluye con las prácticas artísticas. Nombres como Helena Girón & Samuel Delgado, Isaki Lacuesta, Oliver Laxe, Laida Lertxundi, Lois Patiño y Susana de Sousa Dias. Solo unos días después, el 17, llegará ese primer contacto con la ciencia que desde ahora será frecuente: la charla que, bajo el título Cartografía de la cultura. Enredando ciencia y humanidades, reunirá al propio Volpi con el científico y escritor Gustavo Schwartz y con el bioquímico y divulgador Carlos Briones, que va a ser quien se ocupe de comisariar esa parte de la programación centrada en la ciencia y su vínculo con las artes y la cultura.

En lo que toca a lo escénico, principal fortaleza del Condeduque de antes, entre los artistas y creadores invitados este año hay nombres importantes tanto nacionales como internacionales. Milo Rau se trae su polémica Medea's Children, que escandalizó en la Bienal de Venecia por la presencia de niños en el escenario en una obra especialmente cruenta; Miet Warlop su espectáculo entre lo visual, la danza y la performance Inhale Delirium Exhale, y Marlene Monteiro Freitas e Israel Galván una pieza, Ri te, que les comisionó el festival de otoño de París. Marta Pazos ofrecerá su particular revisión del folclore gallego que es Dique con la compañía Nova Galega de Danza; Alberto Conejero estrenará su Leonora, en la que Natalia Huarte se mete en la piel de la pintora surrealista Leonora Carrington, y también se podrá ver El invencible verano de Liliana, adaptación del libro con el que Cristina Rivera Garza se hizo con el Pulitzer, aquí dirigida por Juan Carlos Fischer. ¿Más nombres de peso? Nassim Soleimanpour, Anne Teresa de Keersmaeker, Natalia Fernandes, Tiziano Cruz o Mucha Muchacha.

La actriz Natalia Huarte ha ofrecido en la presentación un aperitivo de lo que será su 'Leonora', escrita y dirigida por Alberto Conejero. / FELIPE NOMBELA

La música se escora este curso hacia la clásica contemporánea, y pone un foco importante en tambores, platillos y vibráfonos con Big Bang. Ciclo de Percusión Contemporánea, en el que participarán, entre otros, Sō Percussion & Caroline Shaw, Neopercusión o Red Fish Blue Fish dirigidos por Steven Shick. También actuarán la cantautora mallorquina Julia Colom, LINA_ y su revolución fadista, Rocío Márquez con su nueva aproximación al flamenco o Marco Mesquida mostrando su trabajo con el piano y la IA. Una nueva colaboración con Ibermúsica traerá a Condeduque talentos emergentes de la clásica, y se mantienen las colaboraciones con ciclos como Inverfest o Jazzmadrid. Aunque continúan la sesiones Soundset Series, se anuncia un gran festival de electrónica para el final de la temporada.

Cada nuevo curso en el centro partirá de un eje temático, y el de este que empieza será Futuro/No futuro, con el que se pretende reflexionar sobre nuestro porvenir. En esa línea, habrá encuentros con el filósofo británico Simon Critchley, con el astrónomo y premio Nobel Michael Mayor o con el escritor de ciencia ficción argentino Michael Nieva. La nueva área Ciencia + Arte contará además con sesiones dedicadas a la vida extraterrestre, la investigación policial, la neurociencia o la evolución, y con invitados como los astronautas Sara García Alonso y Pablo Álvarez Fernández. Además, la temporada arranca con un ciclo de cine y ciencia al aire libre en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El centro también será parte de la Bienal Ciencia y Ciudad.

Por lo que toca a Pantallas + Cultura expandida, entre lo más destacado están las microconferencias sobre sus trayectorias que ofrecerán cineastas, podcasters, autores de cómic y otros creadores audiovisuales. En una primera tanda serán Claudia Llosa, Manuel Bartual, Las Raras y María Medem, y en la siguiente Rocío Quillahuamán, José A. Pérez Ledo, Isaki Lacuesta y Álex de la Iglesia. Esa área, con la que se busca atraer a los jóvenes y en la que cabrán también los juegos de mesa o los videojuegos, la comanda el escritor Jorge Carrión, que además participará en una charla sobre literatura e IA. También se espera, cómo no, a Los Javis. El público infantil, por su parte, podrá disfrutar de los espectáculos An-ki, de la Cía. Ortiga, en el marco de Teatralia, y Paradisum, a cargo de la compañía húngara Recirquel, en el del Festival Abrapalabra. Son alrededor de 120 las actividades previstas para esta nueva temporada, que se extenderá hasta finales de junio del año que viene, con algunas todavía por anunciar o definir.