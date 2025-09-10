La nueva deducción en la matrícula de la universidad que aplicará Madrid a jóvenes que estudien y trabajen: hasta 400 euros menos

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una nueva medida que premiará a los jóvenes: una deducción de 400 euros en la matrícula académica. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado la nueva bonificación fiscal que pondrá en marcha su Ejecutivo regional para todos aquellos estudiantes que cursen sus estudios y trabajen al mismo tiempo.

Esta ayuda estará destinada a los menores de 30 años siempre y cuando dispongan de un contrato laboral mientras estudian paralelamente un grado universitario o de Formación Profesional de Grado Superior. Si este es tu caso, has de saber que podrás aplicarte una deducción de hasta el 50% del coste de la matrícula.

La deducción máxima será de hasta 400 euros y, aunque todavía no se ha concretado cuándo se activará, la Comunidad espera que unos 15.000 jóvenes puedan beneficiarse de esta medida. Todo esto ha sido confirmado por la presidenta el martes, además de la corroboración de un Plan Rescate para la materia de Matemáticas, con refuerzo en el cálculo mental y el desarrollo de un programa para paliar el déficit de profesores en la asignatura.

¿Cuándo se podrá solicitar la deducción?

Esta ayuda tratará de aliviar el coste de las matrículas de los estudiantes y recompensar su esfuerzo y capacidad de sacrificio, pues estos no solo tratan de mejorar sus oportunidades, sino que al mismo tiempo contribuyen activamente al tejido productivo madrileño.

De esta forma, la Comunidad de Madrid reitera así su compromiso con quienes representan el futuro económico y social de la región. Los beneficiarios deberán estar matriculados en curso completo y acreditar la actividad laboral durante al menos 300 días al año, de los cuales cinco meses como mínimo deberán coincidir con el desarrollo de los estudios.