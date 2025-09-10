Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

Muere una joven de 24 años en un accidente de tráfico en la A-3 a la altura de Estremera

El conductor, de 38 años, resultó herido con un traumatismo craneoencefálico moderado

Miembros del Samur en el lugar del accidente, en Estremera.

Miembros del Samur en el lugar del accidente, en Estremera.

Javier Niño González

Madrid

Una joven de 24 años ha fallecido esta madrugada en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 69 de la A-3, en sentido Madrid, a la altura del municipio de Estremera. El vehículo en el que viajaba, conducido por un hombre de 38 años, se salió de la vía por causas que investiga la Guardia Civil.

Los hechos

  • El siniestro se produjo sobre las 5.30 horas de este miércoles.
  • La víctima salió despedida del vehículo y sufrió politraumatismos y la amputación de un brazo.
  • Los sanitarios del Summa 112 solo pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar.

El conductor, de 38 años, resultó herido con un traumatismo craneoencefálico moderado y fue trasladado en estado potencialmente grave al Hospital Gregorio Marañón, según informó Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias del accidente.

