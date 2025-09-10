Madrid permitirá elevar la edificabilidad en parcelas de vivienda protegida sin cambiar los planes urbanísticos

Con el precio de los pisos creciendo a más de un 13% anual y el alquiler medio de una habitación en 585 euros, no es descabellado decir que la vivienda constituye el principal problema al que se enfrentan la ciudad de Madrid y, por extensión, la Comunidad. Un desafío más allá de lo económico que no solo limita el poder adquisitivo de muchos madrileños, también retrasa la edad de emancipación, con consecuencias en la natalidad, y contribuye a la desigualdad.

El asunto constituye una de las emergencias sociales a las que a menudo alude la oposición regional y constituirá, previsiblemente, uno de los temas que se abordarán en el Debate del Estado de la Región este jueves y este viernes en la Asamblea madrileña.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, presentará, de hecho, lo que en su equipo definen como un plan de choque con un bloque de medidas para agilizar la construcción de vivienda, tanto protegida como libre, en la convicción de que el problema que afronta la Comunidad es esencialmente de oferta. También se buscará sacar vivienda construida al mercado de alquiler y extender el número de beneficiarios de programas como el Plan Vive. Pero el principal objetivo es simplificar trámites con el objetivo, transmiten fuentes regionales, de “ampliar el número de hogares a precio asequible con un tiempo más reducido de tramitación.

En este sentido, adelantan desde Sol, se tramitará la aprobación de una nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Suelo que se espera pueda entrar en vigor en 2027. Entre las cuestiones que abordará estará la manera de tramitar más rápido los Planes Generales de Ordenación Urbana de cada municipio, la mayoría pendientes de actualización y cuya elaboración y aprobación bajo la legislación actual se viene a prorrogar entre 10 y 12 años. La meta del gobierno regional es que la nueva ley reduzca a entre cuatro y seis años este periodo. Además, pretende reducir el tiempo desarrollo de esos planes de los habituales siete años a entre tres y cuatro.

La venidera normativa incorporará regímenes especiales para las pequeñas poblaciones y para las actuaciones de regeneración urbana. Pero entre las medidas más destacadas está la que permitirá un incremento de edificabilidad en las parcelas destinadas a vivienda protegida sin que ello implique modificar el planeamiento urbanístico. Se permitirá así un aumento de un 10% de los metros cuadrados edificables y de un 20% en su densidad. Desde el Ejecutivo madrileño se calcula que de esa forma se pueden llegar a construir hasta 15.000 viviendas con algún tipo de protección adicionales, a sumar a las 140.000 ya previstas en los nuevos desarrollos.

Entre las 15 medidas hay algunas ya anunciadas previamente y ahora rescatadas. Se apunta, por ejemplo a la posibilidad de destinar a uso residencial para vivienda protegida parcelas catalogadas para usos terciarios, algo ya previsto en la Ley 3/2024, de 28 de junio, de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida. O a la creación de una “aceleradora” urbanística que priorice ciertos proyectos para una tramitación más rápida, con una reducción de los plazos a la mitad, una entidad de la que ya se habló en marzo.

En paralelo, se desarrollará un Plan Territorial de Vivienda para identificar bolsas de suelo en las que ubicar nuevos desarrollos urbanísticos. En la Comunidad se trabaja con la estimación de que se crean en la región unos 30.000 nuevos hogares al año, lo que agotaría el suelo residencial actualmente disponible en una década. Asimismo, se movilizará suelo público disponible con nuevas licitaciones para cooperativas en régimen de concesión por un plazo de 75 años.

Del Plan Vive al Plan Comparte

El resto de las iniciativas que maneja el equipo de Ayuso de cara a plantearlas en el Debate del Estado de la Región pasan por la extensión de los actuales planes de vivienda regionales. Sustancialmente, del Plan Vive, el programa de vivienda en alquiler teóricamente asequible, desde 415 a unos 1.000 euros, dependiendo del tamaño y el municipio. En concreto, se ampliará en 1.000 casas la oferta del Plan Vive Solución Joven, el cupo de estas viviendas reservadas para menores de 35 años. En conjunto, el Plan Vive llegará a 14.000 viviendas, de las que ya se han entregado casi 5.000.

La Agencia de Vivienda Social, por su parte, también incrementará su parque con 500 nuevos pisos para llegar a un total de 2.100 hogares para colectivos vulnerables construidos esta legislatura. Los 500 estarán en la ciudad de Madrid, 130 de ellos, que se licitarán a lo largo del último trimestre del año, en el nuevo desarrollo de Los Berrocales.

Otros dos de los programas regionales que sufrirán modificaciones serán el de Mi Primera Vivienda y el Plan Alquila. El primero, que trata de favorecer la compra de una primera residencia mediante un aval de hasta el 100% para la concesión de una hipoteca, ampliará el número de potenciales beneficiarios al elevar de 40 años a 50 años la edad para acogerse. El segundo pretende animar a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler. El Gobierno regional introducirá nuevos incentivos, concederá sellos de calidad a las casas que se oferten y estrenará el llamado Plan Comparte, de carácter intergeneracional y que buscará que personas mayores compartan vivienda con jóvenes.

Finalmente, en un impulso a la iniciativa público privada que marca la deriva ideológica del gobierno de Ayuso, se desarrollará el Consorcio Puerta de Madrid en Leganés. Una iniciativa para la urbanización de un terreno de un millón de metros cuadrados y la construcción de unas 4.300 viviendas en el norte de la localidad que, no obstante, no se hará realidad hasta dentro de seis u ocho años, según declaró recientemente el alcalde de Leganés, el popular Miguel Ángel Recuenco.