Madrid hoy: Ayuso contra Sánchez, terrazas en guerra, lluvias y un caso que estremece

La actualidad madrileña viene marcada por tensiones políticas, conflictos en la hostelería, promesas sobre infraestructuras, un caso policial estremecedor y la previsión de lluvias que marcarán la jornada. Estas son las cinco noticias más relevantes publicadas hoy por El Periódico de España:

Ayuso y Sánchez, nuevo choque por la Fiscalía

Isabel Díaz Ayuso vuelve a cargar contra Pedro Sánchez: le acusa de interferir en la Fiscalía General para favorecer sus intereses políticos. La presidenta madrileña denuncia que “se están politizando las instituciones” y promete no quedarse de brazos cruzados. Un nuevo episodio que eleva la tensión entre la Comunidad de Madrid y Moncloa.

Terrazas al límite: los hosteleros se rebelan

Los hosteleros madrileños denuncian la “incoherencia” del Ayuntamiento: mientras el turismo bate récords, se reducen los espacios para terrazas. El sector advierte de que estas restricciones pueden provocar pérdidas millonarias y dañar la competitividad de la capital frente a otras ciudades europeas.

Línea 7B del Metro: Ayuso promete reabrirla “cuanto antes”

Tras meses de cortes, la presidenta madrileña asegura que la reapertura de la Línea 7B es una prioridad, aunque no da fecha concreta. Los vecinos del sureste madrileño reclaman soluciones urgentes mientras las obras continúan.

Un caso que sacude Madrid: cristales en comida de bebé

La Policía Nacional ha detenido a una pareja acusada de introducir fragmentos de cristal en los alimentos de un bebé. El caso ha conmocionado a Madrid y permanece bajo secreto de sumario mientras avanza la investigación.

Lluvias, cielos grises y temperaturas en descenso

La AEMET prevé un miércoles con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y bajada de temperaturas en la Comunidad de Madrid. Las precipitaciones serán más intensas por la tarde, así que toca paraguas en mano y precaución en los desplazamientos.

