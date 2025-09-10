Madrid aprueba un decreto para regular el nombramiento de interinos en la Justicia

La Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles un decreto que regula la selección, nombramiento y cese del personal interino en la Administración de Justicia. La medida busca cubrir la falta de plazas de funcionarios, que el Ejecutivo regional atribuye a la ausencia de convocatorias suficientes por parte del Gobierno central.

Según explicó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, el Ejecutivo autonómico se ha visto obligado a nombrar a 1.200 interinos en lo que va de 2024. "El Ministerio no saca las plazas de funcionario en número suficiente", lamentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Principales novedades del decreto Implantación de un sistema de autobaremación digital para agilizar los procesos de selección.

para agilizar los procesos de selección. Creación de programas de formación específica para los interinos.

Vinculación por primera vez de las bolsas de interinos a los procesos selectivos oficiales, con el objetivo de garantizar perfiles cualificados.

La Comunidad de Madrid subraya que el decreto pretende asegurar que el personal interino desempeñe sus funciones en los órganos judiciales de la región y reducir los tiempos de tramitación de las convocatorias.

Peso de los interinos en la Justicia madrileña

Actualmente, el 26% de la plantilla de la Administración de Justicia en Madrid —7.328 empleados repartidos en 569 centros— corresponde a personal interino. El Gobierno autonómico señala que, en algunos casos, ha recurrido incluso a las Oficinas de Empleo para cubrir vacantes.

El Ejecutivo regional insiste en que continuará reclamando al Gobierno central más recursos humanos para la Justicia y recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) solicitó en su última memoria anual la creación de 127 nuevas plazas judiciales en la Comunidad.