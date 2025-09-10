TIEMPO
¿Lloverá en Madrid? Las nubes toman el cielo de la capital este miércoles
La AEMET advierte un cambio de cara al fin de semana
Esta mañana los vecinos de Madrid se han despertado con una novedad en el cielo de la ciudad: las nubes. Tras un tiempo sin hacer presencia en la capital, los nubarrones se encuentran instalados a esta hora sobre los edificios de la urbe. La pregunta que ahora se hacen todos los madrileños es evidente: ¿Lloverá en Madrid este miércoles?
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la probabilidad de que se produzcan precipitaciones es muy baja. Solamente durante las primeras horas de la tarde, de 12 a 18, remarca una posibilidad de lluvia del 20%. Por tanto, lo normal es que la jornada se desarrolle sin irrupción de gota alguna.
La AEMET pronostica un cambio de cara al fin de semana
Este miércoles el clima se mantendrá estable. Las mínimas no bajaron de los quince grados centígrados la pasada madrugada, mientras que las máximas no sobrepasarán los veintisiete grados en todo el día. Por tanto, el tiempo vuelve a ser propicia para pasar la tarde al aire libre bajo una buena sombra.
Si bien no tendremos lluvia, la AEMET sí que avisa sobre un cambio que comenzará mañana, jueves. Las temperaturas máximas crecerán cuatro grados, hasta los treinta y uno, sobrepasando la barrera de los treinta. Un aumento térmico que perdurará, al menos, hasta el próximo martes. Los termómetros podrían crecer aún más estos próximos días, rozando unos molestos treinta y tres grados que devolverán la sensación de bochorno a la capital.
