Hostelería Madrid denuncia la “incoherencia” de limitar terrazas mientras crece el turismo internacional

Un día después de que lo hiciera otra de las grandes partes interesadas - las asociaciones vecinales-, la patronal hostelera madrileña ha presentado este miércoles sus alegaciones a la nueva ordenanza de terrazas del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Hostelería Madrid advierte de que el texto municipal “pone en riesgo la continuidad de miles de terrazas” y reclama una revisión profunda que permita compatibilizar la actividad hostelera con la convivencia vecinal.

“Una parte importante de las terrazas que hoy operan con autorización municipal podría ver amenazada su continuidad, comprometiendo la propia viabilidad de las empresas. Necesitamos una norma equilibrada que no condene al sector durante los próximos años”, ha alertado José Antonio Aparicio, presidente de la entidad, que aglutina a más de veinte asociaciones empresariales del sector Horeca de la capital.

Por primera vez, apunta la patronal en un comunicado, la hostelería madrileña ha presentado un documento de alegaciones conjunto, fruto de dos años de análisis de expedientes desde la entrada en vigor de la ordenanza de 2022 - tumbada por la Justicia por defectos de forma en su tramitación-. Según los empresarios del sector, aquel texto ya resultó “restrictivo y limitativo para el sector”, y el nuevo borrador repite su “espíritu” con más recortes de superficie, mobiliario y horarios.

La patronal recuerda que “para el 65% de los hosteleros, la terraza supone más del 50% de su facturación” y advierte de que reducir su tamaño o número podría provocar la desaparición de muchos negocios, en su mayoría pymes y autónomos. Además, critica que el borrador “ignora las aportaciones” trasladadas en los últimos años y que ha sido elaborado con el foco puesto en zonas concretas de alta concentración de terrazas, “perjudicando a todos los demás distritos, donde estos espacios son necesarios y demandados por los residentes como elemento de dinamización y cohesión social”.

Otro de los puntos cuestionados por Hostelería Madrid en su escrito de alegaciones es la supuesta “discrecionalidad” que otorga a las Juntas de Distrito municipales a la hora de conceder o denegar licencias; así como la falta de medidas para resolver los retrasos en la tramitación de licencias, lo que a juicio del sector generará “más inseguridad jurídica”.

Denuncia también la “incoherencia” de limitar las terrazas en una ciudad reconocida internacionalmente por su gastronomía y que atrae cada vez más turistas, especialmente extranjero. “Crece la demanda, pero se reduce la infraestructura de la oferta”, argumentan. Asimismo, la patronal subraya el papel de las terrazas en la recuperación de barrios degradados, al aportar seguridad y vida a las calles.

Pese a todas estas críticas, la entidad y sus asociados aseguran estar dispuestos a colaborar con el Consistorio madrileño en campañas de concienciación y buenas prácticas dirigidas a empresarios y clientes, aunque insiste en lamentar que la ordenanza “consolida la drástica reducción de horarios que el sector viene asumiendo desde hace años” y eleva al máximo el régimen sancionador.