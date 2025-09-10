Esta es la habitación de hotel más cara de Madrid: 430 metros cuadrados, gimnasio y jacuzzi de mármol

Madrid es una capital enfocada al turismo. La oferta de ocio de la capital es infinita, y atrae cada año a miles y miles de personas que llegan a la ciudad ansiosas de disfrutar de sus conciertos, musicales, museos y teatro. Esto, sumado a su gran relevancia económica y política, hace indispensable que Madrid ofrezca un buen surtido de hoteles de todo tipo. La urbe está plagada de alojamientos de todo tipo, que oscilan desde los hostales más sencillos hasta los hoteles más lujosos.

Las altas esferas escogen el Marriott, el Thompson, el Riu, el Eurostars o el Ritz para pernoctar durante su estancia en la capital española. Pero, dentro de este gran catálogo lujoso, hay un hospedaje que destaca por encima del resto por contar con la habitación más cara de todo Madrid. Hablamos del Four Seasons Madrid, que desde 2021 oferta una estancia que muchos definan como una oda a la suntuosidad.

La Royal Suite del Four Seasons, la habitación más cara de Madrid

El hotel Four Seasons Madrid, ubicado a escasos metros de la Puerta del Sol en el Complejo Canalejas, presentó en 2021 una espectacular estancia en la que antaño fuese la sala de Juntas y despacho de Mario Conde durante su etapa en Banesto. Con 431 metros cuadrados de superficie, está disponible desde los 20.000 euros más IVA la noche. Fue la última estancia en aparecer en el catálogo del hotel, debido al retraso en su reforma fruto del carácter protegido que la envuelve y los trabajos delicados que requería.

Está localizada en el segundo piso, y mantiene la puerta de madera de los despachos del banco. Con vistas a Alcalá y Sevilla, antes de convertirse en habitación de hotel funcionó como salón principal del Casino de Madrid. Sus techos son altos, de más de cuatro metros de altura, y cuenta con vestíbulo, sala de estar, mesa de comedor para ocho personas, cocina completa, estudio, gimnasio, un gran vestidor, dos baños y dos habitaciones.

Además, la suite está decorada con una gran colección de arte compuesta de muebles y objetos obtenidos de anticuario y subastas: una lámpara de la Real Fábrica de Cristales de la Granja, un 'drum table' de la época de Jorge III o una cómoda de Carlos IV. El hotel, en su conjunto, cuenta con una remesa de hasta 1.500 obras de arte en sus habitaciones, pasillos y salas comunes.