El Fnac de Callao aplaza su regreso: conoce la nueva fecha de reapertura

Una de las tiendas más emblemáticas del centro de Madrid está cerca de volver a abrir sus puertas. Pese a que en un primer momento estaba fijado el mes de septiembre como fecha de regreso, debemos esperar un mes más para poder disfrutar de uno de los emblemas de la Plaza de Callao. Este edificio, diseñado en la década de los 40 por Luis Gutiérrez Soto, siempre estará vinculado a Galerías Preciados. Con el paso del tiempo, estos primeros almacenes desembocaron en el nacimiento de la tienda Fnac en el centro de Madrid, un referente comercial en la capital tras años destacando como un punto de encuentro para todos aquellos que pasean por el centro de la ciudad.

"La celebración de Fnac Live en este espacio se enmarca en el periodo previo a la reapertura de la tienda Fnac Callao, cuya inauguración, previamente prevista para el 18 de septiembre, se ha visto pospuesta al mes de octubre por un retraso en las obras de la infraestructura del edificio", aclara la empresa mediante un comunicado oficial.

Una vez finalizaron las pasadas navidades, Fnac Callao cerró sus puertas de forma temporal por reformas. El inmueble cambiará drásticamente respecto a tal y como lo conocíamos a día de hoy, para convertirse en un punto de referencia comercial en el centro de Madrid.

¿En qué consiste la reforma de Fnac Callao?

El cambio más llamativo de la reforma viene dado por el aumento de superficie dedicada al comercio. Mientras que anteriormente se dedicaba en torno a un 40%, destinando el resto a almacenes, vías de evacuación y zonas técnicas, en este caso, se dedicará el 70% de superficie a la zona comercial.

Contará con la comodidad habitual de la tienda, organizado por zonas claramente diferenciadas entre el cómic y la literatura, los juegos de mesa y también contará con una zona de discos y libros firmados.

¿Cuál es la nueva fecha de reapertura?

Habrá que esperar hasta el 25 de septiembre para conocer la fecha definitiva para la reapertura de Fnac Callao, cuando se anuncie en el evento de Fnac Live. Lo que es seguro es que tendrá lugar en el mes de octubre. Después de varios meses de espera, cada vez está más cerca la reapertura de una tienda que forma parte del imaginario madrileño desde la década de los 90.

Todo indica que la tienda de Fnac Callao mantendrá su horario habitual, de 10:00 a 21:30 horas de lunes a sábado y de 12:00 a 21:00 horas los domingos y festivos. Fnac cuenta con otras tiendas en la región, que cuentan con un merecido reconocimiento tras años de trayectoria en el mercado español.