Las fiestas de Ciudad Lineal protagonizan el fin de semana en Madrid: conciertos y actividades para toda la familia

El mes de septiembre es sinónimo de fiesta para muchas zonas de Madrid. Canillejas, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Colmenar Viejo o Humanes celebran, o han celebrado en los últimos días, sus festejos locales. Noches de feria, conciertos y verbena que constituyen uno de los momentos más esperados de los diferentes municipios y distritos madrileños.

Desde el pasado viernes 5 de septiembre, es turno para Ciudad Lineal en este carrusel de fiestas. La Junta Municipal, con la inestimable colaboración de diferentes asociaciones y entidades ciudadanas de Ciudad Lineal, ha preparado un programa de actividades para todos los públicos: concursos de música, actividades infantiles, deporte, pasacalles... y, por supuesto, las actuaciones estelares de Funambulista, Canteca de Macao, Alamedadosoulna y de Momo y su Tributo a Queen que harán disfrutar a los madrileños disfrutar de buena música.

Programación de las fiestas de Ciudad Lineal

Este fin de semana la actividad se intensifica. Este viernes, desde las 18 horas, el recinto ferial será testigo del festival de disfraces para niños. Más tarde, a las 21 horas, la música se apropiará del complejo con el XVI Concurso de Música Joven 'Elipa Rock 2025', para dar paso desde las 22:15 horas a Funambulista, en un concierto que promete ser inolvidable. DJ Cristian cerrará la noche desde las 23:45 horas.

El sábado, día 13, habrá charanga en la Explanada Verde para arrancar el día. A mediodía, se espera una multitudinaria clase de zumba en el ferial, que irá seguida de conciertos matinales. Por la noche, después de haber hecho la digestión de la paella solidaria que se repartirá en la caseta de la asociación CReA a las 14 horas, los vecinos de La Elipa podrán disfrutar de la música de Canteca de Macao. Y, si la noche se alarga... DJ Lady Cherry estará preparado para darle ritmo hasta altas horas de la madrugada.

El domingo, para cerrar el fin de semana, destacan la ruta de visionado de aves acuáticas, la fiesta de la bicicleta o el tributo a Queen que tendrá lugar por la noche. Si quieres consultar la programación completa, puedes consultar detalles en el siguiente enlace.