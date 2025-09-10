El 'erasmus' del Real Madrid Castilla de Arbeloa: rumbo a Inglaterra para jugar una Superliga de filiales

Álvaro Arbeloa y su Real Madrid Castilla ponen rumbo a las islas británicas. El filial del conjunto blanco es uno de los cuatro equipos españoles invitados a la Premier League Internacional Cup, una Superliga de equipos procedentes de las mejores canteras de Europa. Los pupilos del exjugador del Real Madrid tendrán la oportunidad de mostrarse al gran público a nivel nacional e internacional. El filial madridista debuta este miércoles ante el Wolverhampton (20:00 horas, Molineux Stadium) con el objetivo de conseguir la primera victoria en la competición.

Esta competición, desarrollada por la Premier League, reúne a los 16 mejores filiales del campeonato inglés. A esto, se suman equipos de distintas partes de Europa, como el PSG, Juventus o Borussia Dortmund. En clave española, Athletic Club, Real Sociedad y Valencia acompañarán a los blancos en su aventura por Reino Unido.

"La competición está diseñada para brindar a los talentos locales la oportunidad de probarse contra una variedad de diferentes oponentes europeos en distintos entornos y permite a todos los jugadores y al personal participantes desarrollarse según las demandas y estilos de juego que plantean los rivales europeos. Se trata de un torneo Sub-21 en el que los clubes pueden alinear a tres jugadores de campo mayores de 21 años y a un portero también mayor de esa edad", explican desde la organización.

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID CASTILLA Porteros: Mestre y Súnico. Defensas: David Jiménez, Valdepeñas, Manu Serrano, Joan Martínez, Diego Aguado y Lamini. Centrocampistas: Cristian David, Cestero, Manuel Ángel, Bruno, Pol Fortuny, Roberto Martín y Pol Duran. Delanteros: Loren Zúñiga, G. Castrelo y Jacobo Ortega.

Los de Álvaro Arbeloa quedan encuadrados en el grupo A junto a PSV, Mónaco, Manchester City, Southampton, Wolves, Everton y RB Leipzig, pero solo disputarán cuatro partidos, todos ellos ante los equipos ingleses. La Premier League Internacional Cup se conforma de cuatro grupos de ocho contendientes, en los que tan solo los dos primeros clasificados conseguirán el pase a las rondas eliminatorias. Los blancos regresarán a territorio británico en el mes de diciembre para disputar dos partidos ante Everton (3 de diciembre; 20:00 h) y Manchester City (16 de diciembre; 20:00 h), antes de cerrar la fase de grupos ante el Southampton (fecha y hora por confirmar).

El equipo de Arbeloa consiguió la victoria ante el Lugo (2-1) en su debut liguero esta temporada. El conjunto inglés ocupa la 4ª posición de la Premier League 2, sumando dos triunfos y un empate en su camino hasta ahora. El filial blanco volverá a competir tras 11 días de descanso, después de que su partido ante el Racing de Ferrol se viera aplazado por no contar con efectivos suficientes de cara al parón FIFA. Por tanto, el choque ante el filial inglés será el segundo encuentro oficial de la temporada para los de Arbeloa.

El Castilla, de nuevo por Europa

El filial blanco volverá a disputar un encuentro oficial más allá de nuestras fronteras. Han pasado 45 años desde la última aparición del Castilla en Europa. En aquella ocasión, el filial subcampeón de Copa del Rey frente al Real Madrid, disputó la ya desaparecida Recopa de Europa. La victoria ante el West Ham inglés (3-1), pese a la posterior eliminación en el encuentro de vuelta, siempre se recordará en los pasillos de La Fábrica como uno de los grandes hitos de la cantera madridista. Aunque en esta ocasión no sea bajo el brazo de la UEFA, el filial blanco regresa al panorama europeo y disputa por primera vez esta competición.

Calendario del Real Madrid Castilla 10 de septiembre de 2025 (20:00 horas): vs Wolverhampton Wanderers (RMTV).

3 de diciembre de 2025 (20:00 horas): vs Everton (RMTV).

16 de diciembre de 2025 (20:00 horas): vs Manchester City (RMTV)

Aún por confirmar: vs Southampton.

Desde el club, así como el propio técnico madridista, otorgan especial importancia a la competición. Se trata de una cita televisada en varios países europeos, en las que se encuentran los mejores jugadores sub-21. Servirá como exposición para muchos futbolistas que, en un futuro no muy lejano, podrían recibir la llamada de Xabi Alonso y formar parte del primer equipo, como ya lo hicieran algunos de sus excompañeros como Raúl Asencio o Gonzalo García.