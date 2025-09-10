Los docentes levantan "de forma temporal" el encierro en el Círculo de Bellas Artes tras el anuncio del embargo de armas a Israel

El pasado 2 de septiembre, a las 14.30 h., la asamblea de docentes 'Marea Palestina: La educación contra el genocidio' arrancó un encierro permanente en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para reclamar el embargo de armas a Israel. Ahora, justo cuando se cumplen ocho días, anuncian su "suspensión temporal", aunque aseguran que mantendrán una estructura permanente con asambleas periódicas.

Los portavoces del encierro han expresado en una rueda de prensa que el encierro se levanta después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado nueve medidas relacionadas con el embargo a Israel. La aprobación del real decreto ley, prevista este martes, ha sido finalmente aplazada al próximo Consejo de Ministros.

"Hemos decidido llevar a cabo una suspensión temporal del encierro iniciado el pasado martes 2 de septiembre en la sala Ramón Gómez de la Serna del CBA. No obstante, manifestamos nuestra continuidad en el movimiento asambleario, quedando atentas a las resoluciones que se tomen en el Consejo de Ministros del próximo martes 16 de septiembre, las cuales determinarán las próximas acciones a emprender por parte de Marea Palestina", han señalado.

"Esta decisión no significa una retirada", ha apuntado el profesor de secundaria Carlos Díez, uno de los cuatro portavoces, que ha insistido en que esta decisión "temporal" servirá para "acumular fuerzas".

También han explicado que el CBA les cederá "un pequeño espacio" para continuar con asambleas que incluyan a otros colectivos, no solo los de docencia. Además, han asegurado que si el martes 16 el Consejo de Ministros no aprueba ese embargo, volverán a encerrarse "en algún punto de Madrid para presionar al Gobierno".

Nueve medidas contra Israel

La decisión de este parón llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elevase el tono contra Israel este lunes anunciando nueve medidas frente al "genocidio" en Gaza que se aplicarán de forma inmediata.

Estas medidas incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España de implicados en esas acciones y más ayuda humanitaria.

La primera de las medidas será la aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que se viene aplicando de facto desde octubre del año 2023.