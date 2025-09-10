SUCESOS
Detenidos en Madrid un hombre y una mujer por introducir cristales en la comida de un bebé
La Policía Nacional arrestó a los sospechosos en el distrito de San Blas tras hallar fragmentos de vidrio en un tarro de puré infantil
La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de San Blas a un hombre y una mujer acusados de introducir fragmentos de cristal en la comida de un bebé de diez meses. El menor convive con su familia en la misma vivienda en la que los arrestados tienen alquilada una habitación, y ya existían antecedentes de enfrentamientos entre ambas partes, según informó este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
El hallazgo de los cristales
Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto. La madre del niño detectó restos extraños en un tarro de puré infantil que guardaba en la nevera y que estaba a punto de dar a su hijo. Al verter el contenido en un plato, comprobó que entre la comida había fragmentos de vidrio, supuestamente procedentes de una botella rota.
De inmediato, alertó a la Policía, que envió una patrulla para comprobar la situación. Los agentes procedieron a la detención del hombre y la mujer, quienes fueron puestos posteriormente a disposición judicial.
- Mercadona arranca septiembre con cambios: esta es su nueva hora de cierre
- Hallyu, la ola coreana que arrasa en Madrid y no por casualidad: 'Nuestra cultura ya forma parte de la vida cotidiana de aquí
- Hartazgo en Chamartín por los retrasos causados por un fallo informático: 'En España nunca se ha invertido lo suficiente en ferrocarril
- Barajas, ante una huelga indefinida en los controles de pasajeros: 'Hace 25 años, un vigilante de seguridad del aeropuerto cobraba 800 euros más que ahora
- Confirmado el día en el que empezará definitivamente el horario de invierno en España: ¿cuándo se cambia la hora este año?
- La segunda fase de obras en la línea 6 de Metro sorprende a los usuarios en Moncloa: confusión en los andenes y problemas para encontrar el bus sustitutorio
- Madrid afronta este lunes el primer laborable con el segundo arco de la Línea 6 de Metro cortado
- El nuevo curso en Madrid: patios para el barrio, la ESO en colegios y adiós a las tablets individuales en Primaria