Detenidos en Madrid un hombre y una mujer por introducir cristales en la comida de un bebé

La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de San Blas a un hombre y una mujer acusados de introducir fragmentos de cristal en la comida de un bebé de diez meses. El menor convive con su familia en la misma vivienda en la que los arrestados tienen alquilada una habitación, y ya existían antecedentes de enfrentamientos entre ambas partes, según informó este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El hallazgo de los cristales

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto. La madre del niño detectó restos extraños en un tarro de puré infantil que guardaba en la nevera y que estaba a punto de dar a su hijo. Al verter el contenido en un plato, comprobó que entre la comida había fragmentos de vidrio, supuestamente procedentes de una botella rota.

De inmediato, alertó a la Policía, que envió una patrulla para comprobar la situación. Los agentes procedieron a la detención del hombre y la mujer, quienes fueron puestos posteriormente a disposición judicial.