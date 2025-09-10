La desconocida terraza de Madrid con vistas a uno de sus monumentos más emblemáticos: precios populares en La Latina

En el centro de Madrid, a escasos metros del epicentro del barrio de La Latina, se encuentra uno de los monumentos más importantes de la ciudad. Hablamos de la Real Basílica de San Francisco el Grande, coronada por la cuarta cúpula más grande de la cristiandad. Sus 33 metros de diámetro y 58 de alto solo son superados por la cúpula de San Pedro en el Vaticano, con 42,3 metros; el Panteón de Roma, con 43,4 metros; y la Catedral de Florencia, con 45 metros de diámetro.

Su fachada es otro de sus grandes atractivos. Es imposible quedar indiferente al pasar por delante de la misma, que recuerda a una auténtica iglesia romana. Obra de Sabatini, parte de un diseño claramente neoclásico. Su forma es convexa, con el fin de adaptarse a la planta circular del templo. Si eres un gran amante de este rincón madrileño y quieres conocerlo desde otra perspectiva, atento a la terraza que te presentamos a continuación.

Arte, La Latina y cerveza a buen precio: el combo perfecto

En el número 11 de la Plaza de la Cebada, en pleno corazón de La Latina, encontramos El Viajero, un bar de brunch, tapas y cócteles que cuenta con mesas a pie de calle y, también, con una azotea a la que vale la pena asomarse.

Cuenta con una carta con bocadillos, parrilla, tapas y raciones a precios moderados para la zona en la que se ubica. La cerveza y el vino oscilan entre los tres y los cuatro euros, el precio medio en el centro de la capital. Las copas, eso sí, no bajan de los nueve euros.

No obstante, la inversión vale la pena teniendo en cuenta que lo que se ofrece son unas vistas privilegiadas a San Francisco el Grande. Así como un ambiente íntimo entre enredaderas que convierten la terraza en un oasis durante los días de calor. Cuenta, además, con ventiladores que refrescan aún más el ambiente. El Viajero lleva abierto desde 1995, y es uno de los lugares más apetecibles de La Latina para disfrutar de un rato agradable con una buena bebida fría en la mano.

Hace unos años fue tendencia por la aparición estelar de Rosalía en el establecimiento. En un sketch diseñado por El Hormiguero, la artista fue camarera por un día, sorprendiendo a los clientes del local.