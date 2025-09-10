La criminalidad en Móstoles baja un 0,4% y se sitúa 16 puntos por debajo de la media regional

La tasa de criminalidad en Móstoles se mantiene por debajo de la media de la Comunidad de Madrid. El balance del primer semestre de 2025 refleja un descenso del 0,4% en las infracciones penales respecto al año anterior, lo que sitúa al municipio 16 puntos por debajo de la media regional, según los datos del Ministerio del Interior.

La subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, ha destacado estos datos tras copresidir junto al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), la Junta Local de Seguridad celebrada este martes. En el encuentro también se aprobó el dispositivo de seguridad para las Fiestas Patronales, que comienzan mañana jueves.

La delincuencia convencional, considerada la que más preocupa a la población, cayó un 9%, consolidando la tendencia descendente iniciada en 2023, cuando ya se redujo un 5%. En paralelo, los robos con fuerza en domicilios, comercios e instalaciones disminuyeron un 42,8%, mientras que los robos con violencia e intimidación bajaron un 22%. Los hurtos se mantienen prácticamente estables con 865 casos y las sustracciones de vehículos aumentaron un 3,8%.

Pese a estos descensos, los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 54,5%, con 34 casos frente a los 22 registrados en 2024. Dentro de esta tipología, las agresiones sexuales con penetración crecieron un 200%, pasando de 8 a 24 denuncias.

La ciberdelincuencia también experimentó un fuerte incremento, del 30,1%, con 1.196 casos en total. La mayoría correspondieron a estafas informáticas (990, un 22,4% más), mientras que otros ciberdelitos subieron un 87%.