El barrio madrileño de Valdezarza ya estrena zona SER: así puedes solicitar la Autorización de Estacionamiento de Residente

La ampliación del SER busca mejorar la calidad de vida de los residentes, reduciendo el tráfico de agitación y la saturación de plazas

El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) llegará a una nueva zona del barrio de Valdezarza a partir del próximo 1 de octubre

Victoria Saulyak

Madrid

A partir del 1 de octubre, el barrio de Valdezarza, en el distrito de Moncloa-Aravaca de Madrid, contará con una nueva zona de estacionamiento regulado (SER).

Esta medida, anunciada por el Ayuntamiento de Madrid, busca mejorar la movilidad y garantizar el aparcamiento para los residentes ante la creciente demanda en la zona.

Con esta tercera fase de ampliación, Valdezarza suma 701 nuevas plazas de aparcamiento: 689 de uso preferente para residentes (verdes) y 12 de rotación (azules). Esta adición eleva el total de plazas reguladas en el barrio a 2.421, consolidando la apuesta del consistorio por una gestión más eficiente del espacio público.

¿Cómo puedo solicitar la Autorización de Estacionamiento de Residente en Valdezarza?

Si eres vecino empadronado en Valdezarza y quieres aparcar en las nuevas plazas sin riesgo de multas, ya puedes solicitar la autorización de estacionamiento de residente. El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña informativa para facilitar el proceso, que se puede realizar a través de varios canales.

Si lo quieres hacer online, puedes pinchar aquí. Si te es más cómodo llamar por teléfono, marca el 010. Si eres de los que prefiere acudir presencialmente, puedes ir a cualquiera de las Oficinas de Atención Ciudadana de Línea Madrid o a la Oficina Especializada de la calle Bustamante, 16.

¿Por qué se amplía de zona SER en Moncloa-Aravaca?

La decisión de ampliar la zona SER en Valdezarza se tomó tras la aprobación en el pleno del distrito de Moncloa-Aravaca y un proceso de consulta vecinal. La nueva área regulada estará delimitada por las siguientes calles clave:

  • Antonio Machado
  • Sinesio Delgado
  • Villaamil
  • Valle de Anso
  • San Restituto
  • Denia
  • Armenteros
  • Arciniega
  • Isla de Long
  • Alcalde Marín de Alzaga

La ampliación de la zona SER busca mejorar la calidad de vida de los residentes, reduciendo el tráfico de agitación y la saturación de plazas, lo que facilita el acceso al aparcamiento a quienes realmente viven en el barrio.

