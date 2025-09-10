La capacidad de la red eléctrica madrileña está saturada en un 82 %

La capacidad de la red eléctrica en la Comunidad de Madrid está saturada en un 82 %, frente al 83,4 % de media nacional, según los datos hechos públicos por primera vez por las compañías del sector. Según la información recopilada por la patronal Aelec, País Vasco y La Rioja presentan una situación crítica con el 99 % de la capacidad de sus redes de distribución (las que llegan hasta el cliente final) ya ocupada, sea por consumidores ya operativos o por proyectos que cuentan con derecho de conexión.

También sufren una situación extrema comunidades como Aragón (96 %), Navarra (94) y Andalucía (93). Por encima de la media nacional también se encuentran Extremadura (87 %), Castilla y León (85), Castilla-La Mancha (85). En el extremo opuesto, las regiones con las redes eléctricas más liberadas y con más capacidad de conectar nuevos proyectos son Asturias (26%), Canarias (33), Baleares (39) o Galicia (49).

La saturación de la red madrileña ha sido objeto recurrente de protesta por parte de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y su Gobierno. Este martes mismo denunciaba a través de la red social X que "el Gobierno lleva a España a su peor crisis energética, sin planificación alguna. Nos va a dejar sin potencia y dará portazo a proyectos clave para la Comunidad de Madrid. No planifica con las administraciones ni el sector. Nos quieren apagar y arruinar".

Inversiones en riesgo

Pero una de las denuncias más rotundas por parte de Ayuso tuvo lugar en enero del año pasado, cuando acusó al Gobierno central de querer dejar a la región "sin energía", poniendo en riesgo "importantes proyectos industriales", al no dotarles de nuevas inversiones en el marco del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026. "Pretende dejar a la región sin la energía que necesita para seguir creciendo y consolidarse como nodo digital del sur de Europa", aseguró. Madrid pretende ser parte importante de la carrera por la instalación de centros de datos que se han anunciado en diversos territorios del país.

Más recientemente, el pasado mes de febrero, durante una visita a Extremadura, expresó su oposición al anunciado cierre de la central nuclear de Almaraz. A su juicio, esa decisión "pone en riesgo el suministro en zonas de alta demanda como la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que genera el 15% de la energía en la región, con una necesidad cada vez mayor por la creciente apertura de centros de datos".

Advertencias del sector

La realidad es que los datos de las grandes eléctricas demuestran con datos concretos el problema de saturación de las redes eléctricas en España, sobre el que vienen advirtiendo desde hace años. Las compañías energéticas del negocio de la distribución estaban obligadas por primera vez a publicar los mapas de capacidad de sus redes, detallando la potencia ya ocupada y la que aún está disponible en cada uno de los miles de nudos de sus infraestructuras de todo el país.

Las plantas de ciclo combinado de Endesa y Naturgy, a la izquierda y en centro, junto a la incineradora de Tersa, a la derecha, en Sant Adrià de Besòs. / MANU MITRU

Endesa, Iberdrola, EDP (agrupadas en la patronal Aelec) y Naturgy han confirmado que en el conjunto del país el 83,4% de los nudos de sus redes de distribución está ya saturado y tienen que rechazar todas las peticiones de conexión que reciben en ellas. La gravedad de la congestión se reparte de manera desigual por todo el territorio español y en las cinco comunidades autónomas que rozan el colapso total conseguir derecho de acceso se ha convertido en una tarea imposible para grupos industriales, energéticos, tecnológicos e inmobiliarios.

Seis de cada diez peticiones denegadas

Los datos reflejan una saturación histórica que dificulta avanzar en la conexión de cientos de proyectos industriales, energéticos y del sector digital (como los centros de datos) que necesitan acceso a la electricidad para hacerse realidad. Todas las compañías energéticas que gestionan redes de distribución rechazaron durante el año pasado dos de cada tres solicitudes para conectarse a sus infraestructuras. En 2024 las eléctricas denegaron más del 60 % de las peticiones de acceso presentadas por instalaciones de demanda y de almacenamiento, según confirma la propia CNMC con la información agregada de que dispone.

Sólo en un año, proyectos que acumulaban solicitudes de acceso a la red por unos 40.000 megavatios (MW) de potencia recibieron un 'no' por respuesta. Desde el sector eléctrico se viene advirtiendo desde hace años que inversiones milmillonarias en proyectos industriales pueden perderse o ya se han perdido por la falta de capacidad de la red.