Ayuso critica la imagen de "antisemitismo" proyectada por las protestas y reclama "máxima seguridad" para la Vuelta en Madrid

"Cuando tú atentas contra deportistas, contra artistas, contra la educación, promoviendo el antisemitismo, la imagen ante el mundo es horrorosa y eso es lo que se está viendo" en la Vuelta de España, ha señalado este miércoles la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha reclamado al Gobierno que garantice la "máxima seguridad" para la última etapa que se celebrará este domingo en la capital.

En una entrevista concedida a Antena 3 esta mañana, Ayuso ha cargado contra las protestas propalestinas que se están produciendo a lo largo de todo el recorrido de la competición, haciendo hincapié en la "horrorosa" imagen de "antisemitismo" proyectada por España, "un país que agrede a deportistas" y que ya ha "arruinado" la participación de "un corredor inocente que nada tiene que ver con el tema".

Por todo ello, la jefa de la Comunidad de Madrid ha enviado una carta a la Delegación del Gobierno, a quien compete el despliegue policial, reclamando la "máxima seguridad" para el paso de la Vuelta por la región. "Ya quisiera yo que para la Vuelta Ciclista el domingo por Madrid le pongan el mismo dispositivo que a la señora Gómez", ha declarado Ayuso, "porque para lo que queremos se comportan como narcos, como ha pasado durante el verano, que yo no discuto donde cada uno veranea, sí discuto las formas".

La institución presidida por Francisco Martín celebrará este mismo una Junta de Seguridad, en la que estarán presentes representantes de la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos afectados y las fuerzas policiales, para coordinar “junto a las distintas fuerzas de seguridad” y “dar una respuesta suficiente que garantice que los eventos se puedan desarrollar con la mayor normalidad posible" en las dos etapas madrileñas de la Vuelta.

Negación del genocidio

En la misma línea que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, Ayuso también ha negado la existencia de un genocidio en Gaza, aduciendo que para hablar de ello "tiene que haber un tribunal y unas leyes internacionales que son quienes lo deciden". La presidenta madrileña ha lamentado que "no hay ningún interés" en el caso concreto de Gaza ni "por las decenas de miles de personas inocentes que por el hecho de ser cristianas son asesinadas todos los años", ante lo que, a su juicio, "todo el mundo calla".

"Solo hay oportunismo político para contentar a los socios. Aquí lo que hay es antisemitismo y una lucha contra Israel, que esto no es de ahora, viene de muchísimos años y que utiliza especialmente la izquierda", ha asegurado.

Asimismo, Ayuso ha defendido que Israel es "la única democracia" de Oriente Próximo, donde "todos van a unas urnas". Y ha advertido de que espera que "en el futuro nunca necesitemos Israel para nada porque hay un problema de islamización en Europa muy importante y mucho de lo que ahora mismo está sufriendo de la parte de Hamás, nos va a ocurrir a los demás".