Ayuso compromete la reapertura de la Línea 7B de Metro a finales de noviembre

"Ha habido un gran trabajo sobre el terreno que puede asegurar que esa línea se va a abrir con todas las garantías", asegura la presidenta regional

Concentración en la estación de metro de Hospital de Henares, en verano de 2024.

Concentración en la estación de metro de Hospital de Henares, en verano de 2024. / Ricardo Rubio - Europa Press

Víctor Rodríguez

Víctor Rodríguez

Madrid

Tras más de tres años de cierre ante las deficiencias observadas en el túnel y el derribo de 73 viviendas por riesgo de hundimiento, el tramo de la Línea 7B de Metro que discurre por las localidades de Coslada y San Fernando reabrirá a finales de noviembre. Así lo ha adelantado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esta mañana, una cuestión en la que profundizará a partir de mañana en el transcurso del Debate sobre el Estado de la Región.

"Tenemos numerosos estudios y ha habido un gran trabajo sobre el terreno que puede asegurar que esa línea se va a abrir con todas las garantías", ha señalado Ayuso en una entrevista en Antena 3. El Gobierno regional ha confirmado después en una nota que la decisión se toma tras concluir los trabajos de auscultación, monitorización, consolidación y reparación previstos en el Plan Integral de Actuaciones en San Fernando de Henares.

