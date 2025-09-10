Ayuso anuncia que los concebidos no nacidos contarán como miembros de la unidad familiar en las ayudas de la Comunidad

La Comunidad de Madrid reconocerá a los concebidos no nacidos como parte de la unidad familiar a efectos de acceder a prestaciones sociales y beneficios fiscales. La medida se enmarca en la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022-2026 y será incluida en un anteproyecto de Ley que el Consejo de Gobierno aprobará en los próximos meses.

En una entrevista en Antena 3, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, defendió que "el concebido está aquí, vive y tiene que contar ya para la unidad familiar porque tú cuando tienes que hacer tus cuentas para llegar a fin de mes, organizar los transportes para una familia o solicitar plazas en escuelas, él está ahí".

Ayuso subrayó que el objetivo es "apoyar a las mujeres embarazadas", muchas de ellas con varios hijos y que no pueden dejar de trabajar, por lo que "necesitan una ayuda extraordinaria".

Principales medidas El concebido se contabilizará en el cálculo de la renta familiar para el acceso a becas de Bachillerato, Educación Infantil en centros privados, comedor escolar y ayudas al alquiler joven.

Las familias con dos hijos y un embarazo en curso podrán acceder a beneficios de familia numerosa.

La medida se aplicará también en deducciones del IRPF, gastos escolares, exención de tasas y beneficios por la compra de vivienda de segunda mano.

El embarazo deberá acreditarse mediante informe médico con la fecha prevista de parto.

La Comunidad de Madrid será la primera región en dar este reconocimiento de forma generalizada, ya que Galicia cuenta con una normativa similar pero limitada a las familias numerosas.

El Gobierno regional ya aplica ayudas de 500 euros mensuales a madres gestantes menores de 30 años, dentro de su estrategia para impulsar la natalidad. La nueva ley modificará las disposiciones tributarias cuya gestión corresponde a la comunidad autónoma para garantizar la aplicación de estos beneficios.