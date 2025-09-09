En vigor la nueva tasa municipal de basuras en Madrid: estos son los barrios que pagarán más de 500 euros

A partir de septiembre, Madrid se prepara para el pago de una nueva tasa de basuras. El Ayuntamiento comenzará a girar los recibos para este impuesto sobre la prestación del servicio de gestión de residuos, como resultado de la aplicación de la Ley 7/2022 del 8 de abril de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. El objetivo es alcanzar un 55% de reutilización y reciclaje en 2025.

La medida, que afectará a más de 1,5 millones de viviendas y cerca de 1,4 millones de personas, fija un coste medio de 140 euros anuales por inmueble, aunque el importe variará de manera notable en función del barrio.

En este impuesto se incluyen la recogida, transporte y tratamiento de residuos generados en inmuebles tanto residenciales como no residenciales ya sean profesionales, comerciales, industriales o de carácter público o privado. Es un servicio de recepción obligatoria y hay que pagar siempre que esté disponible, incluso si no se utiliza. Para este primer cobro habrá que abonar el importe en una única cuota y a partir de 2026 se podrá domiciliar.

¿Cómo pago la tasa de basuras?

Si eres propietario, la tasa de basuras correrá por tu cuenta, mientras que si eres inquilino, correrá por cuenta de los arrendadores. Ahora, la legislación establece que el sujeto pasivo de este tributo es el ocupante de la vivienda, no obstante, desde el Ayuntamiento precisan que el recibo se cargará inicialmente a los propietarios, aunque estos podrán repercutir el pago en los inquilinos si así se recoge en el contrato de arrendamiento.

Por otro lado, el Consistorio contempla bonificaciones para determinados colectivos. Así, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid podrán solicitar una exención del 100% en la cuota. Dentro de los beneficiarios se encuentran otros grupos según sus condiciones económicas y sociales, entre los que se encuentran las personas en situación de vulnerabilidad, las familias numerosas propietarias o residentes en una vivienda en alquiler o los propietarios de una vivienda vacía o local sin actividad.

Para la presentación de todas las solicitudes, es necesario rellenar el formulario disponible en la página web. Puedes hacerlo pinchando aquí o, si lo prefieres, puedes cumplimentarlo a través del Registro electrónico o de forma presencial en las oficinas de asistencia en materia de registro.

¿Qué barrios tienen la tasa de basuras más alta?

Las diferencias entre distritos son notorias. Mientras la media de la capital se sitúa en 140 euros, algunos barrios sobrepasan los 500. Aravaca, sin duda, es el más afectado, con una suma de 574 euros anuales por vivienda. Ahora, eso no significa que otras localizaciones de la capital no estén castigadas. A continuación, te detallamos los barrios que tienen que pagar más que la media estipulada: