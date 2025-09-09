Tiempo estable en Madrid: buenas temperaturas, a la espera de un leve aumento

El verano en Madrid parece ya un recuerdo lejano del que poca gente se acuerda. La asfixiante y larguísima ola de calor que soló la capital en agosto queda ya muy atrás para sus vecinos, que disfrutan en este inicio de mes de septiembre de unos termómetros agradables, perfectos para la actividad al aire libre en las calles y escapadas a la sierra.

La ciudad, por tanto, no quiero oír ni hablar de posibles cambios que pudieran darse próximamente. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha advertido de que en las próximas jornadas las condiciones podrían no ser tan ventajosas como lo vienen siendo últimamente. Si bien en ningún caso podemos hablar de la llegada de otra gran ola de calor a estas alturas, lo cierto es que de cara al fin de semana sí podríamos sobrepasar una temida barrera térmica.

Martes de estabilidad en la capital

Este martes, los termómetros en Madrid se mantendrán estables, siguiendo la tónica de las últimas jornadas. Las mínimas no cayeron la pasada madrugada de los quince grados centígrados, valor perfecto para conciliar el sueño sin problema o, incluso, cerrando la ventana de casa. Las máximas, por su parte, no sobrepasarán en toda la tarde los veintiocho grados.

No obstante, la AEMET advierte de que la temida barrera de los treinta grados podría rebasarse próximamente. El cambio, concretamente, llegaría el jueves, cuando ya alcanzaremos los treinta y uno. El fin de semana el calor se hará algo intenso, con máximas de treinta y dos y mínimas de dieciocho.