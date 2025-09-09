GASTRONOMÍA
Estas son las 5 mejores aperturas madrileñas de 2024 según TheFork: los restaurantes que no te puedes perder
Los nominados han sido seleccionados por un jurado integrado por 58 chefs españoles con estrella Michelin, que suman un total de 110, entre los que destacan Dabiz Muñoz, los hermanos Torres, Paco Morales, Martín Berasategui y Elena Arzak
La gastronomía española se viste de gala con la cuarta edición de TheFork Awards, que ha seleccionado a 41 restaurantes en 14 comunidades autónomas como las mejores aperturas del año 2024. Esta vez, la capital española no se queda atrás y coloca a cinco joyas madrileñas en el listado de nominados, reafirmando su papel como epicentro culinario del país.
Madrid, capital del sabor y la innovación
Los restaurantes madrileños nominados son: Na Num, Desborre, Krudo Raw Bar, La Barra de La Tasquería y The Library. Esta selección no solo demuestra la variedad y calidad que Madrid ofrece, sino también la evolución y el compromiso con la gastronomía contemporánea.
Desde la frescura de un raw bar hasta la sofisticación de la tasquería reinventada, estos espacios destacan por su creatividad y excelencia. Lo más destacado es que esta selección ha sido realizada por un jurado de élite: 58 chefs con estrella Michelin, incluyendo a pesos pesados como Dabiz Muñoz, Paco Morales y los hermanos Torres, quienes han puesto su sello de aprobación en esta cuidada lista. "Estamos muy orgullosos de nuestro legado culinario en Europa, donde la cultura gastronómica desempeña un papel fundamental en nuestras vidas, como una de nuestras grandes pasiones. Colaborar con TheFork nos permite conectar a más personas con experiencias gastronómicas fantásticas en toda nuestra región", ha subrayado Beatrice Cornacchia, vicepresidenta ejecutiva de Marketing y Comunicación para Europa en Mastercard acerca de la importancia cultural de la gastronomía.
El desglose de los nominados por Comunidad es el siguiente, ordenados de mayor a menor representación y por orden alfabético:
- Castilla y León (6): Caleña (Ávila), Boccaccio 70 (Burgos), Caín (Nava del Rey, Valladolid), La Trébede (Zamora), Reina XIV (Segovia) y Tal Vez (Hinojosa del Duero, Salamanca).
- Comunidad Valenciana (6): Mengem, Memoria Gustativa, Barbaric y Xaruga (todos en Valencia capital), Terra (Cullera, Valencia) y Vermuda (Alcocéber, Castellón).
- Andalucía (5): Aviva (Benalmádena, Málaga), Ghoa (Chipiona, Cádiz), Leartá (Sevilla), Orient Express (Almería) y Tragatá Málaga (Málaga).
- Cataluña (5): Glug, Bar Canyí, Leña Barcelona, Eldelmar e Incorrecte, todos ubicados en la ciudad de Barcelona.
- Comunidad de Madrid (5): Na Num, Desborre, Krudo Raw Bar, La Barra de La Tasquería y The Library, situados en la capital madrileña.
- Baleares (3): Óseo y Osma, en Palma de Mallorca; y Aquiara (Ciutadella de Menorca).
- Galicia (3): Conculler e Indómito (ambos en Santiago de Compostela); así como El Atelier de Amanda (Oleiros, A Coruña).
- Canarias (2): Troqué (La Caleta-Adeje) y Moral (Santa Cruz de Tenerife).
- Murcia (2): Colmado de San Julián (en Murcia capital) y Casa Borrego (Bullas).
- Cantabria (1): Casa Lucita (Muriedas).
- La Rioja (1): Arsa (Logroño).
- Navarra (1): Picaflor (Pamplona).
- País Vasco (1): Urruti Taberna (Gamiz, Vizcaya).
¿Quieres apoyar a tu favorito?
Un guiño perfecto para Madrid, que con sus restaurantes nominados, no solo deleita paladares sino que también conecta a locales y visitantes con la esencia culinaria más auténtica y vanguardista. Hasta el 19 de octubre, los usuarios de TheFork pueden votar por sus aperturas favoritas a través de la web oficial, contribuyendo a la elección del ganador del People’s Choice Award. Entre los nominados, varios restaurantes madrileños compiten por este reconocimiento, poniendo en valor la calidad y diversidad gastronómica de la capital.
