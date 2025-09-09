GASTRONOMÍA
Un septiembre para comérselo (y bailarlo): la nueva temporada de La Mar Madrid by Gastón Acurio
Una agenda llena de sabor, creatividad y cultura para vivir la esencia peruana en el corazón de Madrid durante todo septiembre
El restaurante La Mar Madrid by Gastón Acurio inaugura septiembre con una propuesta ambiciosa y sensorial que convierte la capital en epicentro de la cocina peruana contemporánea. Gastronomía, vino, música y moda se dan cita este mes en una agenda que trasciende lo culinario para ofrecer experiencias únicas donde los sabores del mar, la creatividad y la cultura se entrelazan.
La gran novedad del mes es una nueva carta que, sin abandonar la raíz peruana, sorprende con audacia y técnica. Platos como el temaki de carabinero y king crab, con alga nori, rocoto y mayonesa de corales, o el Spaguetti poderoso —una combinación de carabineros, vieiras, mantequilla batayaki, katsuobushi y lima—, muestran el carácter mestizo y sofisticado de una cocina que viaja entre la tradición y la innovación. El punto final lo pone la Cachanga La Mar, un postre que juega con los contrastes de guayaba rosa, gel de maracuyá y sorbete de guanábana.
Diego Oka: la cocina peruana cruza el Atlántico
Septiembre también marca la esperada visita del chef Diego Oka, referente de la cocina latinoamericana y chef ejecutivo de La Mar Miami desde 2014. Reconocido por la Guía Michelín de Florida y la James Beard Foundation, Oka cocinará en Madrid del 18 al 20 de septiembre junto a Rodrigo Ferrer, chef ejecutivo de la sede madrileña. Juntos ofrecerán una experiencia irrepetible que une las costas del Perú con la energía de dos ciudades que comparten una misma pasión por la cocina del mar.
Vino y mar: un maridaje inesperado
Durante el mes de septiembre se desarrolla el programa "De la bodega a La Mar", una iniciativa mensual que explora el vínculo entre el vino y la cocina peruana. Cada mes, una bodega será protagonista de una experiencia de maridaje no tradicional, pensada para descubrir nuevas armonías entre tierra y océano. La primera invitada es la gallega Godeval, pionera en la recuperación de la uva godello en Valdeorras. Sus vinos blancos, elegantes y minerales, establecen un diálogo perfecto con los sabores cítricos, umami y especiados de La Mar.
El 16 de septiembre, la creatividad se traslada del plato al diseño con una colaboración inédita entre La Mar Madrid y la firma española Romualda, en el marco de la Semana de la Moda de Madrid. Una cena especial que cruza dos lenguajes: el gastronómico y el estético, para ofrecer una velada donde la sensibilidad artística se vive en cada detalle, desde los colores hasta las texturas.
Noches con ritmo y sabor a Lima
Y como broche de oro, vuelven las ya conocidas "Noches con Ritmo", en las que todos los jueves, viernes y sábados el restaurante se transforma con DJs y música en directo. La energía de Lima se instala en Madrid con cócteles de pisco, cebiches frescos y un ambiente festivo que convierte cada cena en una celebración.
Horarios de Noches con Ritmo:
- Jueves: 21:45 – 01:45
- Viernes y sábados: 22:00 – 02:00
La Mar Madrid abre todos los días para almuerzos, cenas y coctelería, consolidándose este mes como punto de encuentro para quienes buscan algo más que una buena mesa: una experiencia que conecta sentidos, culturas y emociones.
