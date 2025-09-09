Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GASTRONOMÍA

Un septiembre para comérselo (y bailarlo): la nueva temporada de La Mar Madrid by Gastón Acurio

Una agenda llena de sabor, creatividad y cultura para vivir la esencia peruana en el corazón de Madrid durante todo septiembre

La Mar Madrid celebra septiembre con la visita del chef Diego Oka y una agenda llena de experiencias.

La Mar Madrid celebra septiembre con la visita del chef Diego Oka y una agenda llena de experiencias. / Cedida

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

El restaurante La Mar Madrid by Gastón Acurio inaugura septiembre con una propuesta ambiciosa y sensorial que convierte la capital en epicentro de la cocina peruana contemporánea. Gastronomía, vino, música y moda se dan cita este mes en una agenda que trasciende lo culinario para ofrecer experiencias únicas donde los sabores del mar, la creatividad y la cultura se entrelazan.

La gran novedad del mes es una nueva carta que, sin abandonar la raíz peruana, sorprende con audacia y técnica. Platos como el temaki de carabinero y king crab, con alga nori, rocoto y mayonesa de corales, o el Spaguetti poderoso —una combinación de carabineros, vieiras, mantequilla batayaki, katsuobushi y lima—, muestran el carácter mestizo y sofisticado de una cocina que viaja entre la tradición y la innovación. El punto final lo pone la Cachanga La Mar, un postre que juega con los contrastes de guayaba rosa, gel de maracuyá y sorbete de guanábana.

Miami on the Road: Diego Oka en La Mar Madrid (18, 19 y 20 de septiembre).

Miami on the Road: Diego Oka en La Mar Madrid (18, 19 y 20 de septiembre). / Cedida

Diego Oka: la cocina peruana cruza el Atlántico

Septiembre también marca la esperada visita del chef Diego Oka, referente de la cocina latinoamericana y chef ejecutivo de La Mar Miami desde 2014. Reconocido por la Guía Michelín de Florida y la James Beard Foundation, Oka cocinará en Madrid del 18 al 20 de septiembre junto a Rodrigo Ferrer, chef ejecutivo de la sede madrileña. Juntos ofrecerán una experiencia irrepetible que une las costas del Perú con la energía de dos ciudades que comparten una misma pasión por la cocina del mar.

Vino y mar: un maridaje inesperado

Durante el mes de septiembre se desarrolla el programa "De la bodega a La Mar", una iniciativa mensual que explora el vínculo entre el vino y la cocina peruana. Cada mes, una bodega será protagonista de una experiencia de maridaje no tradicional, pensada para descubrir nuevas armonías entre tierra y océano. La primera invitada es la gallega Godeval, pionera en la recuperación de la uva godello en Valdeorras. Sus vinos blancos, elegantes y minerales, establecen un diálogo perfecto con los sabores cítricos, umami y especiados de La Mar.

El 16 de septiembre, la creatividad se traslada del plato al diseño con una colaboración inédita entre La Mar Madrid y la firma española Romualda, en el marco de la Semana de la Moda de Madrid. Una cena especial que cruza dos lenguajes: el gastronómico y el estético, para ofrecer una velada donde la sensibilidad artística se vive en cada detalle, desde los colores hasta las texturas.

Noches con ritmo y sabor a Lima

Y como broche de oro, vuelven las ya conocidas "Noches con Ritmo", en las que todos los jueves, viernes y sábados el restaurante se transforma con DJs y música en directo. La energía de Lima se instala en Madrid con cócteles de pisco, cebiches frescos y un ambiente festivo que convierte cada cena en una celebración.

Horarios de Noches con Ritmo:

  • Jueves: 21:45 – 01:45
  • Viernes y sábados: 22:00 – 02:00

La Mar Madrid abre todos los días para almuerzos, cenas y coctelería, consolidándose este mes como punto de encuentro para quienes buscan algo más que una buena mesa: una experiencia que conecta sentidos, culturas y emociones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Mercadona arranca septiembre con cambios: esta es su nueva hora de cierre
  2. Hartazgo en Chamartín por los retrasos causados por un fallo informático: 'En España nunca se ha invertido lo suficiente en ferrocarril
  3. Turno para el segundo arco de la Línea 6 tras 44.000 metros de vía sustituidos y una 'noche muy larga' de transición
  4. Recorrido y horario de los buses gratuitos por el cierre de la Línea 6 de Metro entre Moncloa y Legazpi
  5. Confirmado el día en el que empezará definitivamente el horario de invierno en España: ¿cuándo se cambia la hora este año?
  6. Décadas de ruina y abandono después, el Palacio de la Duquesa de Sueca por fin verá la luz al final del túnel
  7. El teatro que viene: poco riesgo, mucho valor seguro y alguna liebre en el erial
  8. Calendario laboral Madrid 2025/2026: festividades y puentes

Un septiembre para comérselo (y bailarlo): la nueva temporada de La Mar Madrid by Gastón Acurio

Un septiembre para comérselo (y bailarlo): la nueva temporada de La Mar Madrid by Gastón Acurio

Unos whatsapps descubiertos por la UCO evidencian que Koldo mantuvo relación con la vicepresidenta de Venezuela incluso fuera del Gobierno

Unos whatsapps descubiertos por la UCO evidencian que Koldo mantuvo relación con la vicepresidenta de Venezuela incluso fuera del Gobierno

El Congreso da luz verde a la ampliación tres semanas de los permisos parentales

El Congreso da luz verde a la ampliación tres semanas de los permisos parentales

El diputado díscolo de Sumar que amenaza con retirar su apoyo al Gobierno si no cumple con Aragón

El diputado díscolo de Sumar que amenaza con retirar su apoyo al Gobierno si no cumple con Aragón

Un diputado de Comuns insta al Congreso a preguntar al Supremo si se investiga a aforados eludiendo el suplicatorio

Un diputado de Comuns insta al Congreso a preguntar al Supremo si se investiga a aforados eludiendo el suplicatorio

María Rosa Boceta, la sevillana nacida en plena Guerra Civil que se convirtió en la primera diplomática española

María Rosa Boceta, la sevillana nacida en plena Guerra Civil que se convirtió en la primera diplomática española

¿Quién es Sébastien Lecornu, el nuevo primer ministro de Francia que estuvo a punto de ser monje?

¿Quién es Sébastien Lecornu, el nuevo primer ministro de Francia que estuvo a punto de ser monje?

El Gobierno asume su derrota en el Congreso sobre la reducción de jornada y buscará que “cada uno se retrate”

El Gobierno asume su derrota en el Congreso sobre la reducción de jornada y buscará que “cada uno se retrate”