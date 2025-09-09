¿Cuál es el próximo festivo en Madrid? Este es el próximo puente que depara la capital antes de que se acabe el año

Después de que hayan transcurrido las vacaciones de verano, lo cierto es que la segunda parte del 2025 juega en contra del calendario festivo, con la inmensa mayoría de los días de descanso coincidiendo con el fin de semana. Los madrileños no podrán descansar ni el próximo 12 de octubre, que es la Fiesta Nacional de España, ni el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Tendrán que esperar a que avance un poco más el mes de noviembre para disfrutar del primer puente de este último cuatrimestre del año.

No será hasta La Almudena, el 10 de noviembre, cuando los madrileños puedan disfrutar de un puente. Eso sí, casi de forma milagrosa, puesto que el día original en el que se celebra la festividad cae el 9 de noviembre, que este año es domingo. Este traslado de festivo local es posible gracias al marco que ofrece el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, que permite modificar las fiestas locales que coinciden en domingo.

Gracias a esto, el próximo noviembre los madrileños podrán disfrutar del sábado 8, domingo 9 y lunes 10 festivos. Después, llegará el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y el jueves 25 de diciembre, días en los que podremos organizar alguna que otra escapada para despedir bien el año.

¿Qué días son festivos en Madrid en 2026?

Aunque de cara a 2026 el calendario todavía no es definitivo, las fechas que te mostramos a continuación están basadas en las festividades de años anteriores. Pueden estar sujetas a cambios o a traspasos, pero, generalmente, se suelen respetar los días.