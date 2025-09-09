TRÁFICO CORTADO DURANTE 90 MINUTOS
Problemas en la línea de Alta Velocidad Madrid - Andalucía por un incendio próximo a las vías en Ciudad Real
El humo ha obligado a cortar la circulación hasta que se ha sofocado el fuego declarado en la zona en torno a Brazatortas
Los bomberos han pedido a Adif que corte la circulación de los trenes entre Brazatortas y Venta la Inés (Ciudad Real) por un incendio ajeno a la explotación ferroviaria. La interrupción del servicio afecta a la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.
Los cultivos de la zona e Brazatortas son protegonistas de numerosos incendios. En los últimos días de agosto se han registrado varios que inevitablemente afectan a la circulación ferroviaria, ya que las vías cruzan los campos y el humo acaba cubriendo las vías y cortando la visibilidad.
Según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, un vigilante detectço el fuego minutos después de lsa cuatro de la tarde. Hasta el lugar, situado en el municipio de Abenójar, dr han desplazado tres vehículos y una docena de efectivos.
El intenso humo es lo que ha obligado a los bomberos a pedir que se interrumpiera la circulación ferroviaria.
- Mercadona arranca septiembre con cambios: esta es su nueva hora de cierre
- Hartazgo en Chamartín por los retrasos causados por un fallo informático: 'En España nunca se ha invertido lo suficiente en ferrocarril
- Turno para el segundo arco de la Línea 6 tras 44.000 metros de vía sustituidos y una 'noche muy larga' de transición
- Recorrido y horario de los buses gratuitos por el cierre de la Línea 6 de Metro entre Moncloa y Legazpi
- Confirmado el día en el que empezará definitivamente el horario de invierno en España: ¿cuándo se cambia la hora este año?
- Décadas de ruina y abandono después, el Palacio de la Duquesa de Sueca por fin verá la luz al final del túnel
- El teatro que viene: poco riesgo, mucho valor seguro y alguna liebre en el erial
- Calendario laboral Madrid 2025/2026: festividades y puentes