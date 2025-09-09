Problemas en la línea de Alta Velocidad Madrid - Andalucía por un incendio próximo a las vías en Ciudad Real

Los bomberos han pedido a Adif que corte la circulación de los trenes entre Brazatortas y Venta la Inés (Ciudad Real) por un incendio ajeno a la explotación ferroviaria. La interrupción del servicio afecta a la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

Los cultivos de la zona e Brazatortas son protegonistas de numerosos incendios. En los últimos días de agosto se han registrado varios que inevitablemente afectan a la circulación ferroviaria, ya que las vías cruzan los campos y el humo acaba cubriendo las vías y cortando la visibilidad.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, un vigilante detectço el fuego minutos después de lsa cuatro de la tarde. Hasta el lugar, situado en el municipio de Abenójar, dr han desplazado tres vehículos y una docena de efectivos.

El intenso humo es lo que ha obligado a los bomberos a pedir que se interrumpiera la circulación ferroviaria.