El PP madrileño acusa a Sánchez de tener un plan "deliberado" para "dinamitar la convivencia" en la región

En una nueva vuelta de tuerca en sus consideraciones respecto al Gobierno central, el PP madrileño ha acusado hoy al Ejecutivo de Pedro Sánchez de actuar contra la convivencia en la Comunidad. Ya no se trata de negligencia o inoperancia, sino directamente de actuar con el propósito de que en Madrid empeore el normal transcurrir de la existencia. Así lo ha expresado hoy el secretario general del partido en la región, Alfonso Serrano, durante una visita al municipio de Alcobendas.

"Creo que hay un plan deliberado por parte del Gobierno de España y del PSOE para dinamitar la convivencia y la estabilidad en nuestra región", ha dicho tras un encuentro con la alcaldesa de la localidad, Rocío García Alcántara, y los responsables de la policía y los servicios de emergencias locales. Serrano ha hecho esta afirmación mientras hablaba de ocupación e inquiocupación, que, ha asegurado, "se está fomentando mientras los alcaldes del PP y la Comunidad de Madrid tratan de proteger al propietario".

Tanto desde el Gobierno regional como desde el partido se ha acusado a Sánchez de perjudicar a la Comunidad de Madrid en materias como la política energética. Pero en los últimos meses se viene denunciando una actuación intencionada, particularmente en materia migratoria y de seguridad. La propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lo hacía a principios de verano. "La inmigración irregular masiva es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan España y toda Europa, y creo que está provocado y está perfectamente medido por el Gobierno para crear problemas de convivencia y saturar los servicios públicos y reventar el país", aseguraba antes de señalar al presidente del Gobierno como "el capitán del barco pirata".

Hoy Serrano ha hecho hincapié en la situación de delitos y faltas. El número dos del PP madrileño ha asegurado que son las policías locales las que están velando por la seguridad en la región "sin menosprecio al extraordinario trabajo que hacen Policía Nacional y Guardia Civil", a pesar de la escasez de agentes. "El Gobierno de España miente con los datos de los efectivos de policías nacionales y guardias civiles en nuestra región", ha sugerido. "Una cosa es lo que aparece en la relación de puestos de trabajo y otra cosa es el número efectivo diario de policías y guardias civiles que están trabajando por la seguridad de los madrileños".

"Yo le pediría al delegado del Gobierno que, más allá de seguir haciéndose fotos, no solo mejore las condiciones de trabajo a los policías y guardias civiles, sino que a los que vienen de prácticas les den medios para que se queden y esos números sean efectivos", ha remachado el también senador por Madrid.