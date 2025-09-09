La nueva ordenanza de terrazas de Almeida, una "oportunidad perdida" para conciliar hostelería y descanso, según los vecinos

Los vecinos de Madrid no están contentos con la nueva ordenanza de terrazas presentada por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para sustituir a la anterior, tumbada por la Justicia. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha presentado un contundente documento con 43 alegaciones al proyecto, en el que denuncia que el texto supone una "oportunidad perdida" para conciliar la hostelería con el descanso vecinal, y reclama su retirada y la apertura de “un verdadero proceso participativo" con todos afectados.

Para la entidad, la nueva ordenanza es continuista respecto a la normativa de 2022 anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSHJM) y ha sido elaborada “en función de las necesidades y reclamaciones del sector de la hostelería”, ignorando las demandas ciudadanas. Además, critica que el proceso de participación pública en realidad se ha limitado a una consulta online con apenas un 0,16% de participación del censo de la ciudad de Madrid, en la que el Consistorio evitó plantear cuestiones clave como la reducción de los horarios de cierre.

La nueva normativa, según explicó el Gobierno municipal en su presentación, establece un régimen jurídico completo y sistemático para regular tanto las más de 6.000 terrazas actualmente activas en la ciudad como los 50 kioscos de hostelería y restauración. Toma como base la estructura de la ordenanza de 2013, en vigor desde la anulación judicial, pero incorpora los contenidos de la reforma de 2022, así como las aportaciones ciudadanas recogidas en la consulta pública celebrada en 2024 y los pronunciamientos acumulados de la Comisión de Terrazas.

Limitación de horarios y ocupación del espacio público

Entre las alegaciones presentadas, la FRAVM propone la creación de un Consejo de Terrazas con participación de asociaciones vecinales, entidades de discapacidad, comerciantes y hosteleros, que tenga “un carácter consultivo durante el desarrollo de la ordenanza y especialmente en la fase de inicio de procedimiento de los instrumentos de ordenación conjunta de terrazas”.

Plantea también plantea limitar el horario de apertura: hasta las 23:00 horas en zonas residenciales y hasta las 2:00 en zonas no residenciales y alejadas de viviendas, en línea con lo ya aplicado en ciudades como Bilbao o San Sebastián. Asimismo, la federación vecinal aboga por restringir las autorizaciones anuales a supuestos excepcionales, previa justificación.

Otro de los puntos centrales es la ocupación del espacio público: la FRAVM propone que las terrazas no puedan superar el 50 % de la superficie interior del local, prohíbe los veladores climatizados en zonas residenciales y exige que solo puedan tener terraza exterior los establecimientos de mercados municipales con fachada a la vía pública. Además, pide suprimir las terrazas adosadas a la fachada, así como las mesas altas y taburetes que, sostienen, “perjudican notablemente la movilidad de las personas invidentes usuarias de bastón blanco”.

"Papel mojado" de las sanciones y llamada a rectificar

Entre los aspectos positivos de la ordenanza, la entidad señala el nuevo régimen sancionador, aunque con matices. Advierten de que, pese a las buenas intenciones, puede quedar “en papel mojado” al no incluir un refuerzo de los recursos municipales para garantizar su cumplimiento. En este sentido, propone la creación de una nueva figura de control “similar a la ya existente de los Agentes de Movilidad”, que vele específicamente por el cumplimiento de la futura ordenanza.

Como remate, la FRAVM defiende que la nueva ordenanza de terrazas del Gobierno de Almeida apuesta por un modelo de ciudad pensado para el beneficio exclusivo de la hostelería” y llama al Ayuntamiento a rectificar: “Antes de aprobar la ordenanza definitiva, aún estamos a tiempo de abrir un proceso de diálogo que ponga en el centro a quienes deben ser los verdaderos protagonistas de la ciudad: las personas que viven en ella”, reclama la entidad.