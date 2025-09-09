Oktoberfest en Príncipe Pío: la fiesta legendaria que te lleva a Múnich sin salir de Madrid

Del 11 al 21 de septiembre, el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío se viste de gala para convertir La Consigna en un auténtico rincón bávaro gracias a Paulaner, la emblemática cerveza alemana. Por cuarto año consecutivo, esta fiesta legendaria nos invita a viajar a Múnich sin salir de la capital, sumergiéndonos en una experiencia que combina lo mejor de la gastronomía alemana con música, espectáculo y mucha diversión.

Imagina entrar en un espacio donde te reciben personajes vestidos con trajes típicos, el aroma de codillo, salchichas y chucrut flota en el aire, y una jarra gigante de cerveza Paulaner de un litro no deja de brindar. Todo esto acompañado de un show musical en directo que te hará cantar, bailar y vivir el Oktoberfest en primera persona. Además, se podrá elegir entre diferentes menús diseñados para satisfacer todos los gustos: desde la clásica tapa hasta el menú completo con codillo, pasando por una irresistible selección de salchichas.

'Oktoberfest' en Madrid. / Cedida

Los jueves y viernes a las 20:00 horas, y los fines de semana en doble sesión (13:00 y 20:00 horas), el 'Oktober Experience' fusiona música alemana y española para crear un ambiente festivo y acogedor, con concursos, animadores y un DJ que pondrá la guinda a esta cita inolvidable. Y para los que quieran llevarse un recuerdo luminoso, los sábados por la noche habrá un photocall especial que inmortalizará el viaje a Baviera.

Este año, el equipo de restauración del Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío apuesta por una propuesta renovada que promete ser el plan imprescindible del otoño madrileño. Así que prepara tu mejor sonrisa, ponte tu dirndl o lederhosen si quieres, y disfruta de la fiesta de la cerveza más auténtica y cercana, con sabor a tradición y un toque de modernidad.