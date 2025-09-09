Las obras y el caos de movilidad impulsan Bicimad hasta su récord histórico este lunes de 'Vuelta al cole'

Este lunes 8 de septiembre ha quedado grabado en los anaqueles como el día en que Bicimad, el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas del Ayuntamiento de Madrid, registró su récord histórico de uso desde que es de pago, con un total de 66.607 viajes a lo largo de toda la jornada.

Así lo ha informado este martes el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, que en un mensaje compartido en la red social X ha destacado que "ayer más de 66.000 madrileños se movieron en bici por nuestra ciudad", antes de añadir que "vivas en el distrito que vivas, puedes hacerlo".

El anterior récord data de hace bien poco, menos de una semana. Fue el pasado martes 2 de septiembre, el segundo día del regreso a la rutina tras las vacaciones de verano, cuando 51.390 madrileños se movieron en bicicleta durante el día.

La diferencia entre una y otra marca supera los 15.000 viajes realizados (15-217, concretamente). Un salto muy notable que coincide con el caos de movilidad vivido este lunes en la capital, primero de la 'Vuelta al cole' de este año y primero laborable con el cambio de arco cerrado en la Línea 6 de Metro, la más usada del suburbano y parcialmente inutilizada por los trabajos de modernización que permitirán automatizar los trenes en el futuro.

A estas complicaciones, que ayer pillaron a miles de usuarios a contrapié sin saber muy bien a dónde dirigirse ni cómo funcionaba el servicio sustitutorio de autobuses, se suman las provocadas por las tres grandes obras que jalonan la ciudad de norte a sur, el soterramiento de la A-5, el de la Castellana la cubrición de la M-30 en Ventas. Tres proyectos de enorme envergadura que suponen un dolor de cabeza circulatorio para conductores, peatones y usuarios del transporte público, especialmente marcado en este regreso a la actividad cotidiana.