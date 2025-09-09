Estos son los barrios de Madrid en los que pagar la nueva tasa de basuras sale más barato: ¿vives en alguno de ellos?

A partir de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid se prepara para el pago de una nueva tasa de basuras. El Consistorio ha agotado el plazo máximo para implantarla y, finalmente, ha optado por cobrarla en una única cuota durante este ejercicio de 2025.

La medida, que afectará a más de 1,5 millones de viviendas y cerca de 1,4 millones de personas, fija un coste medio de 140 euros anuales por inmueble, aunque el importe variará de manera notable en función del barrio.

Esta decisión recae en la necesidad de cumplir con lo estipulado con en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos contaminados para una Economía Circular, una ley pensada para alcanzar un 55% de reutilización y reciclaje en 2025.

Es por eso que, por desgracia, los madrileños deben empezar a preparar su bolsillo para asumir el nuevo gasto del que se tendrán que hacer cargo a partir de ahora. La cuota vendrá a lo largo de este mes y tendrá que ser abonada en un plazo de dos meses.

¿Cómo pago la tasa de basuras?

Si eres propietario, la tasa de basuras correrá por tu cuenta, mientras que si eres inquilino, correrá por cuenta de los arrendadores. Ahora, la legislación establece que el sujeto pasivo de este tributo es el ocupante de la vivienda, no obstante, desde el Ayuntamiento precisan que el recibo se cargará inicialmente a los propietarios, aunque estos podrán repercutir el pago en los inquilinos si así se recoge en el contrato de arrendamiento.

El Consistorio contempla bonificaciones para determinados colectivos. Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid podrán solicitar una exención del 100% en la cuota. Dentro de los beneficiarios se encuentran otros grupos según sus condiciones económicas y sociales, entre los que se encuentran las personas en situación de vulnerabilidad, las familias numerosas propietarias o residentes en una vivienda en alquiler o los propietarios de una vivienda vacía o local sin actividad.

Los barrios de Madrid con la tasa de basura más baja

Las diferencias entre barrios se hacen notar. Mientras algunos sobrepasan los 500 euros, otros no llegan apenas a los 50. Entre los más caros, sin lugar a dudas, Aravaca, El Viso, Recoletos, Los Jerónimos, Castellana o Valdemarín. Entre los más económicos, se sitúan: