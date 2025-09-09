La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada

Buenas noticias para el ocio madrileño. Si buscas un plan diferente para este mes de septiembre y empezar el curso con buen pie, atento a esta cita imprescindible en la capital. Por todos es bien sabido que Madrid destaca por su oferta musical. El Movistar Arena, y más recientemente, el Metropolitano atesoran un amplio cartel de artistas de primer nivel que ponen ritmo a la ciudad prácticamente todos los fines de semana del año.

Sin embargo, no todo es pop, reggaetón o música electrónica. La capital también tiene sitio para otras formas de música, como la que traen cada verano a verbenas de toda España las tradicionales orquestas. Si bien estas bandas han venido a menos en los últimos años con la proliferación de la música urbana y los DJ, lo cierto es que algunas siguen teniendo gran fama en el país. Es el caso de este grupo musical, que llega a la región en escasos días.

La orquesta gallega Panorama llega a Móstoles

Desde hace 36 años, este grupo recorre España entera durante el verano, pasando por infinidad de pueblos y municipios y poniendo música a sus fiestas populares. Esta misma semana llega el turno de los madrileños para disfrutar su arte.

La cita tendrá lugar en Móstoles, donde sus integrantes saltarán al escenario este jueves 11 de septiembre. Ahí comenzarán lo que podría denominarse como una pequeña gira madrileña, durante la cual la denominada como mejor banda española hará parada en varios rincones de la Comunidad de Madrid.

El viernes 12 de septiembre, estarán en Arganda del Rey para amenizar las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Soledad. Y, el próximo martes día 16, quien se acerque a Ciempozuelos también podrá disfrutar de un concierto inolvidable. Fuenlabrada (17 de septiembre), Moralzarzal (18 de septiembre), Majadahonda (19 de septiembre) y San Agustín de Guadalix (día 20) despedirán el verano junto a Panorama.