Martín Chirino, Hiroshi Shimizu y Robert Capa protagonizan la temporada de un Círculo de Bellas Artes que pide "parar la matanza en Gaza"

El Círculo de Bellas Artes quiere recordar la huella de quienes han hecho de él un hervidero intelectual y, para ello, aprovechando el centenario del edificio que lo acoge, firmado por Antonio Palacios, ha diseñado una programación especial para rendirles honor. Pasado, presente, cultura reivindicará el pensamiento transgresor que ha caracterizado a la institución desde 1880 a través de grandes nombres: Martín Chirino, Hiroshi Shimizu, Robert Capa, Lise Davidsen, Ignacio Amestoy... Un aniversario que, además, recuperará citas populares y arrancará nuevas propuestas.

"No queremos que sea una celebración nostálgica, sino renovar el compromiso que la institución adoptó en sus inicios: ofrecer un espacio abierto y libre", ha asegurado Valerio Rocco, director del Círculo de Bellas Artes, durante la presentación del programa para la temporada 2025/2026. Uno de los ejes lo protagonizará Martin Chirino, que contará con dos exposiciones: Memoria del Círculo, en octubre; y Los futuros del pasado, en febrero. Este mes también albergará La casa de las artes, una muestra con piezas, planos y fotografías que profundizará en el edificio de Palacios.

Martín Chirino, en Las Palmas de Gran Canaria en 1985. / NACHO GONZÁLEZ

Destacan La Lechuza de Minerva, un proyecto para que artistas emergentes intervengan lugares recónditos del Círculo, e In Perspective, una performance de El Trastero Creativo que recorrerá sus instalaciones a través de la danza contemporánea. Asimismo, se organizarán jornadas de puertas abiertas para que la ciudadanía pueda conocer sus pasillos y salones. La soprano Lise Davidsen y el pianista James Baillieu pondrán la nota musical el 24 de mayo.

Por primera vez en su historia, aprovechando la efeméride, el archivo del Círculo se abrirá de forma digital al público gracias a una iniciativa que hará accesibles miles de documentos inéditos desde finales del siglo XIX. Al igual que sucede con Cine Estudio cada año, retomará Radio Círculo, que se ha transformado para la ocasión en una plataforma de podcasts donde descubrir nuevas voces y dialogar sobre los desafíos de la cultura contemporánea.

Tiempos de cambio

"Todas las celebraciones están encaminadas a reafirmar lo que el Círculo de Bellas Artes ha sido: una institución para tender puentes entre la memoria y el futuro", ha subrayado Rocco mientras desgranaba otra de las grandes líneas de programación. Bajo el epígrafe Los futuros del pasado, se han organizado dos exposiciones: Icons (2 de octubre) analizará el trabajo de Robert Capa y Aquí hay petróleo (6 de noviembre) reflexionará sobre la modernidad fósil. Estudiar el papel de la ciencia para afrontar los retos de hoy constituye uno de los principales objetivos de la Bienal Ciudad y Ciencia, que se celebrará en noviembre.

Fotograma de 'Arigato-San', de Hiroshi Shimizu. / ARCHIVO

El organismo recuperará, a su vez, tras años paralizadas, las producciones teatrales y cinematográficas. En los próximos meses se convertirá en un gran set en el que nombres consolidados y emergentes rodarán cortometrajes producidos por él. Por el momento, ya se han presentado las obras El borbón rojo, de Ignacio Amestroy; y Arrebol, de Txemi Pejenaute. El Cine Estudio comenzará en 2026 con la primera retrospectiva española dedicada a Hiroshi Shimizu, uno de los grandes maestros de la edad dorada del cine japonés. Propuestas que reafirman el compromiso del Círculo como Casa de Europa, un espacio donde se aglutinan el pensamiento, la cooperación y la imaginación como herramientas para construir el futuro. "Son tiempos de cambio, pero queremos seguir reivindicando que no son fácilmente olvidables. Que pare la matanza de Gaza", ha sostenido su presidente, Juan Miguel Hernández León.

El Festival de las Ideas

La segunda edición del Festival de las Ideas tendrá lugar del 18 al 21 de septiembre y volverá a contar con la participación de figuras del pensamiento nacionales e internacionales de primer orden. El objetivo continúa siendo el mismo: sacar la filosofía a la calle. Conversaciones, espectáculos y ferias se repartirán entre el Escenario Allianz de Plaza España y la sede del Círculo de Bellas Artes, por donde pasarán Pankaj Mishra, Michel Houllebecq, Victoria Camps, Sami Naïr y Lucía Carballa, entre otras.

El Círculo de Bellas Artes celebra su tradicional Noche de Muertos cada 31 de octubre. / CBA

En octubre, además, entregarán la Medalla de Oro, su máximo reconocimiento, al escritor Antonio Scurati y al humorista gráfico Andrés Rábago El Roto. Sin olvidar la Lectura Continuada de El Quijote, el Carnaval y la Noches de Muertos que se han convertido en tres insignias del Círculo. Como novedad, este invierno, se celebrarán unas Navidades Mitológicas con cuentacuentos y desfiles para atraer a los más pequeños.