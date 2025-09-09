Madrid en modo 'shaker': la coctelería Devil’s Cut celebra su aniversario con estrellas líquidas

En apenas un año, la coctelería Devil’s Cut (Calle del León, 3) ha hecho lo que pocos: convertirse en referencia mundial desde el corazón del Barrio de Las Letras. Este bar madrileño, el primer español en ganar el premio a Mejor Nuevo Bar del Mundo en los Spirited Awards 2025, no solo ha agitado la escena local, sino que ha puesto a Madrid en el radar de los paladares más exigentes del mundo.

Devil’s Cut, primer proyecto en Europa del icono Shingo Gokan ha sido reconocido como mejor apertura internacional del año -Best International Cocktail Bar-. / Cedida

Para celebrar su primer aniversario, ha preparado una semana que promete dejar huella: guest shifts con bartenders top de Shanghái, Zaragoza y Lisboa, cócteles únicos y una fiesta final que reunirá a buena parte de la élite líquida nacional e internacional.

Del 25 al 29 de septiembre, la barra de Devil’s Cut será el escenario de lujo para figuras como Roger Yamagishi (The Odd Couple, Shanghái), Borja Insa (Moonlight Experimental Bar, Zaragoza) y Alf del Portillo (Quattro Teste, Lisboa). Una alineación de estrellas que refuerza la posición de Madrid como capital emergente de la mixología global.

Detrás del proyecto está el japonés Shingo Gokan, una leyenda viva de la coctelería internacional, que ha fusionado su visión nipona con el alma castiza del barrio. Devil’s Cut —que ocupa el antiguo local de Casa Pueblo— rinde homenaje a los jereces, la hospitalidad y la coctelería como arte sensorial.

Así, tras unos logros que han consolidado su posición en la escena mixológica tanto nacional como internacional, llega el momento de celebrarlo.

Roger Yamagishi (The Odd Couple, Shanghai)

Roger Yamagishi, Bar Manager de The Odd Couple (#38 Asia’s 50 Best Bars 2020) y Brand Ambassador de SG Group (China), traerá su talento y creatividad a Madrid el próximo 25 de septiembre de 2022 a las 21:00h en una noche única de coctelería de autor. The Odd Couple, inaugurado en 2018, también es un proyecto de Shingo Gokan junto a Steve Schneider (Employees Only, Nueva York). Ubicado en el distrito de Xintiandi, Shanghái, combina una estética retrofuturista de los años 80 con innovación en mixología.

Borja Insa (Moonlight (E)xperimental Bar, Zaragoza)

El mejor barman de España estará el 28 de septiembre a las 21:00h en Madrid. Moonlight (E)xperimental Bar (Top 500 Bars y Mejor Carta de Coctelería en FIBAR 2023) es el laboratorio experimental liderado Borja Insa (Mejor Bartender de España según World Class 2024 Y FIBAR 2024) desde hace cinco años en Zaragoza. Su propuesta líquida y sensorial es un desafío para los cinco sentidos y un constante tributo a la hospitalidad. Insa explora y experimenta con aromas, texturas y emociones para crear experiencias únicas, tanto dentro como fuera de su bar.

Alf del Portillo (Quattro Teste, Lisboa)

Previo a la gala de Top Cocktail Bars 2025 —una de las listas más prestigiosas del mundo, que reconoce a las mejores coctelerías de España y Portugal— Alf del Portillo, socio fundador de la coctelería vasco-italiana Quattro Teste, estará en la barra de Devil’s Cut Madrid con cócteles perfectos para el aperitivo el próximo 29 de septiembre de 2025 a las 17:30h. Inspirado en el lauburu —el símbolo vasco que significa “cuatro cabezas” (quattro teste en italiano)—, este bar celebra el espíritu de dos culturas: la tradición del aperitivo italiana y la cálida hospitalidad de Euskal Herria.