SALUD MENTAL
Madrid es la segunda comunidad con menor tasa de suicidio en España: "El objetivo es llegar a cero"
La Comunidad presenta la acción 'Una mano abierta para la vida' y asegura que ya ha implantado el 85% de las medidas del plan regional de prevención
La tasa de suicidio en Madrid es de cinco personas por cada 100.000 habitantes, lo que la convierte en la segunda más baja del país tras La Rioja. Algunas comunidades autónomas como en Asturias (12,54) o Galicia (12,28) la doblan. La media nacional está por encima de ocho. Aunque el objetivo es el 'suicidio cero', y que cualquier muerte se lee como un fracaso social porque "se puede prevenir", la Comunidad expone que hay determinadas cuestiones que se están haciendo bien, como el Plan de Prevención del Suicidio, que ya cuenta con el 85% de sus medidas en desarrollo.
"Las cifras son frías, pero es algo que nos ayuda a medir el grado de éxito de consecución y ver las actuaciones que debemos hacer. Que la tasa de suicidio sea en la comunidad la más baja de España es otro indicador del bienestar sociosanitario que nos hace ver que vivimos en una sociedad con una buena calidad de vida", ha expresado este martes Fática Matute, consejera de Sanidad, que ha hablado ante la prensa sobre cómo el trabajo transversal y participativo de este plan funciona en materia de prevención.
El suicidio, ha recordado, es un problema global y multicausal. De ahí que Mercedes Navío, psiquiatra y responsable de la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones, asegure que "probablemente sea un conjunto de factores" los que puedan explicar que la región tenga "tasas históricamente menores a otras comunidades".
"Queremos pensar que el trabajo que realizamos en prevención pueda estar contribuyendo también, pero sabemos que tampoco es un factor exclusivo. Lo fundamental es que los factores de riesgo se aminoren y los factores protectores se potencien", ha resaltado. Con todo, Navío ha señalado que hay diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, Madrid es "fundamentalmente urbana", con una "pujanza y un porcentaje importante de población joven".
Una mano abierta
El Plan de Prevención del Suicidio Regional, que se estrenó en 2023 y culminará en diciembre del 2026, ha contado hasta el momento con más de 50,4 millones de euros destinados a implantar las 66 actuaciones, con 248 indicadores validados para evaluar el grado de implantación. De momento, se ha concluido algo más del 60%. Por ejemplo, el cien por cien de los equipos de prevención en todas las consejerías ya están configurados. Sin embargo, las medidas de monotorización están a poco más del 50%. Está implantado alrededor del 85% de las medidas.
Los datos se han dado durante la presentación de Una mano abierta para la vida, la acción de "cinco pasos sencillos" para ayudar a prevenir estas conductas en el entorno. Así, las siglas PCMAS, que resumen esta iniciativa, responden a cinco estrategias a seguir: cinco dedos de una mano que invitan a "preguntar sobre el suicidio y evaluar el riesgo", "conectar con la persona y tratarle con interés y afecto", "medios letales a los que alejar a la persona de posibles factores que puedan ponerle en riesgo", "apoyar y planificar según la necesidad" y "seguir pendiente de la persona una vez superada la crisis".
"Los buenos resultados de PCMAS han podido ser medidos en los cursos de formación impartidos hasta la fecha a profesionales del ámbito de la salud y de los cuidados sociosanitarios, así como a los 6.600 docentes de colegios e institutos de la región, y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como Policía Nacional, Municipal y Guardia Civil", expone la comunidad.
Matute también ha insistido en la web Ayuda frente al suicidio, no estás solo, que se estrenó el pasado mes de febrero con contenidos y pautas específicas, en la que destaca la figura del acompañante ante los comportamientos autolíticos.
