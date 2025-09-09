MadCup presenta su sexta edición en "la gala del deporte madrileño" rodeado de grandes personalidades del sector

Este martes, ha tenido lugar en el barrio madrileño de Delicias la presentación oficial de MADCUP FOOTBALL 2026, así como el balance de la primera edición de Sports Summit Madrid, un evento en el que conectan el deporte y sus industrias asociadas. En tan solo cinco ediciones, MADCUP FOOTBALL se ha consagrado como el torneo de referencia en el fútbol base, tanto a nivel nacional como internacional, demostrando un enorme potencial para futuras ediciones. "Queremos que los jugadores se sientan profesionales", reivindicaba en otras ediciones Pepe Ortiz, director general MADCUP, poniendo en valor cómo un torneo de estas dimensiones puede ayudar a crecer al joven futbolista.

En esta edición, diferentes sedes repartidas en el territorio madrileño acogerán hasta 2.700 encuentros entre los días 19 y 24 de junio. El cierre, como viene siendo habitual, se desarrollará en el estadio Riyadh Air Metropolitano, por medio de una ceremonia de clausura en la que familiares y equipos al completo podrán disfrutar de la experiencia de pisar el césped de uno de los mejores estadios del panorama europeo.

En el acto, se dieron cita representantes institucionales, entidades deportivas nacionales e internacionales y empresas vinculadas al sector, con el objetivo de compartir los resultados de 2025 y los retos de futuro. No se lo quiso perder Enrique Cerezo, Presidente del Atlético de Madrid, club que cuenta con una gran alianza con la organización; Paco Díez, Vicepresidente de la RFEF y Presidente de la RFFM; Sonia Cea, Concejala Titular Delegada del Área de Deportes del Ayuntamiento de Madrid; Mariano de Paco, Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid; y Pepe Ortiz, Director General de MADCUP.

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, posa para los medios a su llegada este martes a la presentación de la Madcup 2026. / Rodrigo Jiménez / EFE

Enrique Cerezo, reconocido como uno de los grandes baluartes en el crecimiento del proyecto, tomó la palabra al comienzo y destacó que "hablamos del mejor proyecto deportivo base del mundo". Cerezo también tuvo tiempo para analizar la actualidad del Atlético de Madrid al término del acto. "El equipo empezará a remontar el vuelo a partir del sábado frente al Villarreal, para salir del impasse que ha tenido al principio", afirma el presidente rojiblanco. En una gala en la que se trataron todos los ámbitos del deporte madrileño, la final de la Champions 2027 también fue punto del día. El presidente comentó que "el Estadio Metropolitano posiblemente sea el candidato definitivo" para albergar la final de la Liga de Campeones de 2027, aunque "todavía hay que esperar a ver lo que decide la UEFA", cuando tome una decisión definitiva el próximo jueves.

También se analizaron los resultados de Madrid Summit Sport 2025. La próxima edición se celebrará los días 17 y 18 de junio de 2026 en el Recinto Ferial IFEMA Madrid, todo ello organizado por los responsables del torneo internacional de fútbol base MadCup, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y con el respaldo de la Organización Mundial del Turismo, la CEOE y la Unión de las Federaciones Deportivas de Madrid.