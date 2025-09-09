El hospital madrileño al que aplaude Arturo Pérez-Reverte: "El personal sanitario es admirable"

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha manifestado su agradecimiento con la sanidad pública madrileña. Pocos días después de presentar la nueva entrega de Alatriste, la saga que le convirtió en un superventas y que llevaba 14 años sin nuevas entregas, el autor ha querido destacar el trabajo del personal sanitario de un centro al que ha tenido que acudir "a menudo" por "causas familiares".

Concretamente ha aplaudido la gran labor del personal sanitario del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, un centro público administrado por el Servicio Madrileño de Salud, que también forma parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

"Por causas familiares, en los últimos tiempos he estado yendo a menudo al hospital Puerta de Hierro de Majadahonda y he visto trabajar a su personal sanitario, médicos y enfermeros de ambos sexos, y me parecen extremadamente humanos y eficaces", ha confesado a través de su perfil de X (antes Twitter) resaltando el gran desempeño que realizan a diario. "Son admirables", ha acentuado.

El Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda de la Comunidad de Madrid, en los últimos meses, ha destacado por emplear con éxito una técnica innovadora para cerrar una fístula esófago-bronquial a una paciente de 84 años que presentaba tos recurrente y episodios repetidos de infección respiratoria, además de haber participado en un estudio liderado por un cardiólogo del hospital madrileño en el que cambia el tratamiento para la miocardiopatía hipertrófica, así como liderar un ensayo clínico multicéntrico sobre la prevención de la lesión renal postoperatoria mediante Inteligencia Artificial (IA).