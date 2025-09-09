El gobierno madrileño considera "insostenible" la situación del fiscal general y pide su dimisión "inmediata"

"Insostenible". Así considera el gobierno de Ayuso la situación en que queda el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo haya decidido la apertura de juicio oral contra él por revelación de secretos. Ha sido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, el primer miembro del gabinete regional en pronunciarse para exigir, además, la dimisión "inmediata" de García Ortiz por tener que sentarse en el banquillo en el juicio que dirimirá si participó en la filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que este admitía la comisión de dos delitos fiscales.

"La situación del fiscal general del Estado es insostenible tras la decisión del Supremo de abrirle juicio oral por un delito de revelación de secretos", ha escrito el también portavoz del Gobierno madrileño en la red social X. El juez instructor, Ángel Hurtado, que ha impuesto una fianza de 150.000 euros, ha rechazado suspender de funciones a García Ortiz, pero a juicio del número dos en el Ejecutivo madrileño, al fiscal general no le queda otra alternativa que la dimisión. "Si le queda un mínimo de decencia debería pagar la fianza de 150.000 euros y dimitir de manera inmediata", ha añadido.

El gobierno madrileño viene manteniendo la inviabilidad de que García Ortiz siga en el cargo desde su imputación, pero ahora que llega la decisión de apertura de juicio oral se redobla la presión. La postura coincide con la que mantiene el Partido Popular a escala nacional. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntado más alto y señalado al presidente del Gobierno. "La degradación institucional a la que Pedro Sánchez somete a nuestro país es insoportable", ha aseverado. "Si el PSOE no exige la dimisión de Álvaro García Ortiz le acompañará hasta el banquillo. Es evidente que la limpieza de este país pasa por cambiar al presidente del Gobierno. Y lo haremos".

El presidente de los populares decidió no acudir el pasado viernes a la apertura del año judicial, con la presencia del propio García Ortiz. En su lugar, participó en el mitin con el que el Partido Popular de Madrid daba inicio al curso político. Un acto en Arganda del Rey en el que la presidenta madrileña agradeció su asistencia "por no normalizar lo que no es normal". En su intervención en la localidad madrileña, Ayuso afirmó que la participación del fiscal general procesado en el acto solemne del poder judicial supuso "una profunda falta de respeto" a la justicia. "No cabe más corrupción", añadió.