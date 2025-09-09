Fiscalidad, inmigración y la situación de los servicios públicos centrarán el "bronco" cuarto debate de la región que encara Ayuso

Después de casi tres meses de la última sesión plenaria, la Asamblea de Madrid retomará la completa actividad los próximos jueves y viernes y lo hará con una de las citas más importantes del año parlamentario, el oficialmente llamado Debate sobre la Orientación Política General del Consejo de Gobierno pero más conocido como Debate sobre el Estado de la Región.

El primero de los dos días, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, intervendrá sin límite de tiempo para hacer balance de lo que va de legislatura y presentar iniciativas de cara a lo que resta de ella. El viernes será el turno de los grupos políticos. Será el cuarto debate de la región que encara Ayuso desde que accedió a la presidencia en 2019 y llega en un momento de absoluto enfrentamiento ideológico plasmado en la cámara de Vallecas durante el pasado curso y que el verano no parece haber aplacado, más bien al contrario.

Lo anticipaba este lunes el portavoz parlamentario del Grupo Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache. "No esperamos otra cosa de la oposición que bronca, más bronca, insultos, mentiras, que es lo que saben hacer", aseguraba en la sala de prensa de la cámara de Entrevías de Madrid. "Nosotros estaremos en otra posición, en una posición positiva, como en la que estará la presidenta, pero seguramente propongan un debate absolutamente bronco y de insultos".

Lo afirmaba, no obstante, después de haber asegurado que el Gobierno es "socio colaborador de la narcodictadura venezolana", "aliado de las mafias que trafican con personas" y que "se alía con el terrorismo de Hamás".

El clima de tensa confrontación parece ya el estado natural en el Parlamento regional y no será la excepción este Debate sobre el Estado de la Región para el que, no obstante, el Gobierno regional prepara anuncios que alcanzan a todas las consejerías. Algunas de esas nuevas iniciativas tienen que ver con la política fiscal, una de las bazas que más gusta jugar a Ayuso desde una prespectiva entre lo económico y lo ideológico.

Desde Sol se insiste con frecuencia en las 32 rebajas de impuestos impulsadas en la Comunidad de Madrid desde que Ayuso accedió a la presidencia en 2019, la última el aumento de la bonificación del 25% al 50% del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Pache adelantaba ayer que Ayuso anunciará nuevos recortes de impuestos y ayudas de tipo fiscal para autónomos, jóvenes y familias. La propia presidenta regional detallaba este domingo en una entrevista en La Razón que habrá "beneficios fiscales para jóvenes que estudian y trabajan" y habalaba de "alivio fiscal" para autónomos. Además, se dará consideración de unidad familiar desde la semana 21 a aquellas familias que estén esperando un hijo.

Asimismo, aseguraba que se presentará un nuevo plan para el sector audiovisual y que se profundizará en el programa "Pueblos con Vida", una iniciativa del Gobierno regional para el impulso de los municipios de menor tamaño y que se suma al Programa de lnversión Regional para destinar en total hasta 600 millones de euros a localidades de menos de 20.000 habitantes, según fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

Choque de modelos

Frente a la política de recortes de impuestos, Más Madrid insistirá en el debate en lo que conciben como "una fiscalidad justa", pero sobre todo en lo que entienden que es el principal lastre en la Comunidad de Madrid y lo que más puede erosionar a Ayuso, garantizar el derecho a la vivienda y el "blindaje" de los servicios públicos. Desde la formación confían en que el debate sirva para explicitar el choque de dos modelos. "Frente al trumpismo de Ayuso, la izquierda madrileña", traslada la portavoz regional de la formación, Manuela Bergerot.

Vivienda, sanidad, educación y servicios sociales serán también los temas en los que buscará hacer hincapié el PSOE madrileño. Desde el partido se insistirá en el mensaje de que el Ejecutivo regional está "desmontando el Estado de Bienestar para poder hacer negocio" y se instará una vez más al Gobierno regional a que permita a los municipios que así lo soliciten declarar zonas tensionadas para regular el precio de los alquileres al amparo de la ley estatal de vivienda.

Será la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, quien defienda la posición de un partido liderado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Sin escaño en la cámara regional, el secretario general del PSOE madrileño desde diciembre del año pasado no podrá confrontar directamente con Ayuso. Ayer Espinar dejaba en el aire si López acudiría al debate. "No sé si podrá acomodar su agenda", señalaba, "pero es un debate que hemos trabajado conjuntamente. Si puede venir estaré encantada, y si no puede venir me siento muy acompañada y muy reforzada porque me ha ayudado mucho en la preparación de este debate".

En el otro extremo del arco ideológico, Vox continuará presionando al PP con el discurso migratorio. La formación de ultraderecha ha intensificado su presencia tras dos agresiones sexuales en Hortaleza y Alcalá de Henares y su portavoz, Isabel Pérez Moñino, viene polemizando tanto con Ayuso como con la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, además de con el Gobierno central. “España está llegando a una situación totalmente insostenible donde el violador se siente más libre de violar que el ciudadano de protestar en la calle”, clamaba ayer.

En ese magma, la formación retomará su petición de cierre los centros de acogida para menores migrantes no acompañados, además de volver sobre reclamaciones habituales como ciertas infraestructuras, el recorte de los 27 millones de euros en que cifran la inversión del Gobierno regional en publicidad institucional o la garantía de la independencia que entienden perdida de organismos como la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia.