Este desconocido parque a 30 minutos de Madrid tiene una laguna de película y barcas más baratas que El Retiro: ¿has estado alguna vez?

Se acerca la temporada en la que los parques dejan de estar llenos de turistas y se convierten en pequeños rincones a los que los locales acuden para desconectar. Si bien en verano y en primavera El Retiro, El Capricho o la Casa de Campo están hasta arriba de gente, por fin, en otoño, esto se acaba.

La vuelta al cole y el regreso a la rutina hace que nos podamos despedir de las masas de gente hasta Navidad, por eso, no hay mejor momento que ahora para visitar parques y despedir el verano como es debido.

En Madrid, tenemos la suerte de contar con numerosos rincones verdes que hacen que podamos escapar del bullicio que tanto caracteriza a la ciudad, sin embargo, seguro que hay localizaciones que aún no conoces. Por muy bien que te conozcas la capital, siempre hay algún lugar que se escapa del ojo humano.

Por eso, a continuación te desvelamos un parque que no podrás dejar de visitar en cuanto lo encuentres. Actúa como un auténtico oasis de calma al estar a media hora de Madrid y su enorme extensión hace que nunca esté masificado.

¿Cuál es el parque más tranquilo de Madrid?

A poco menos de 40 kilómetros de Madrid, se encuentra el Parque de la Laguna Carrizal, un acogedor espacio ubicado en el municipio de Collado Villalba. Cuenta con una superficie total de 55.000 metros cuadrados y una laguna de ensueño que podrás visitar con pareja, amigos o familiares.

Sus orígenes se remontan a la década de los 90, cuando en el barrio del Parque de la Coruña se decidió construir este espacio sobre los antiguos manantiales de El Tomillar. Este se construyó en dos fases, la primera equivale a la parte norte, donde se ubica la gigantesca laguna construida sobre un vaso de cemento, y la segunda a la parte sur, con numerosas zonas para pasear, montar en bici y pasear.

Además de su ubicación en un núcleo urbano de menor tamaño y próximo a la Sierra de Guadarrama, los frondosos árboles y las vastas zonas de césped permiten que los visitantes huyan del calor e incluso coman algo en el pequeño restaurante que se ubica en el extremo noreste del parque.

Barcas más económicas que en el parque Retiro

Ahora, el parque ha añadido hace poco una actividad de lo más divertida. Y es que el pasado mes de julio estrenaron un servicio de alquiler de barcas con las que se puede navegar por la inmensa laguna. Si quieres disfrutar de la experiencia, ten en cuenta que solo dispone de ocho barcas con capacidad para cuatro personas cada una.

Los horarios para su alquiler son de 17:00 a 21:00 horas los días laborables, con un coste de 6 euros por hora. En el caso de fines de semana y festivos, además del horario de tarde de 17:00 a 21:00 horas, también se contará con un turno de 13:00 a 15:00 horas. El precio para estos días se eleva a 8 euros por hora.