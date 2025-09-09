Del descanso al estrés: ¿Por qué 1 de cada 3 madrileños vuelve de vacaciones con ansiedad?

Septiembre, lejos de ser un simple cambio de mes, se ha convertido en un punto de inflexión emocional para muchos madrileños. Lo que debería ser una transición natural del descanso veraniego a la rutina laboral, se vive muchas veces como un impacto emocional profundo. Según un estudio de Unobravo, 1 de cada 3 madrileños regresa de sus vacaciones con ansiedad, mientras que el 60% de los españoles admite sentir estrés, ansiedad o tristeza con la llegada de este mes. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué parece que en Madrid este fenómeno se acentúa aún más?

La "vuelta a la realidad": un golpe emocional

El 32% de los madrileños identifica septiembre como una "vuelta a la realidad", mientras que un 16% lo ve como una "etapa difícil". Este cambio abrupto del ocio a la obligación es una fuente de malestar para muchos. El verano ofrece una pausa, un paréntesis donde el ritmo baja y el disfrute toma protagonismo. Retomar la rutina sin un periodo de transición adecuado puede producir una disonancia emocional significativa. Nuestro cuerpo y mente necesitan tiempo para adaptarse, y cuando esa adaptación no ocurre de forma gradual, es normal que aparezcan sensaciones de ansiedad, tristeza o apatía. "Lejos de ser una debilidad, sentir este rechazo al cambio es una respuesta humana normal porque no estamos diseñados para cambiar de marcha de un día para otro sin consecuencias emocionales", explica Francisco Rivera, psicólogo y Manager Clínico en la plataforma de terapia online, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Madrid, como gran capital, "es un entorno exigente". Su ritmo acelerado, el alto coste de vida y la constante presión laboral contribuyen a que la vuelta al trabajo se sienta con mayor intensidad. La ansiedad y el agobio reflejan un desequilibrio emocional claro, donde el estrés supera a la motivación. "Es un síntoma de una sociedad que necesita replantearse sus ritmos y expectativas", añade.

Factores que alimentan el malestar

Varios factores contribuyen a este impacto emocional, y en Madrid algunos de ellos cobran especial fuerza:

Preocupaciones financieras (34%): la capital es una de las ciudades más caras de España. Retomar los gastos cotidianos tras un verano de ocio, unido a la presión de mantener un nivel de vida elevado, genera una ansiedad significativa. Para manejar esta ansiedad, las herramientas psicológicas más eficaces pasan por la planificación, la corresponsabilidad familiar y una transición gradual, confirma el experto. Por ejemplo, reservar uno o dos días antes de reincorporarse al trabajo para organizar el hogar, revisar cuentas o preparar el calendario puede brindar una sensación de control muy valiosa.

(34%): la capital es una de las ciudades más caras de España. Retomar los gastos cotidianos tras un verano de ocio, unido a la presión de mantener un nivel de vida elevado, genera una ansiedad significativa. Para manejar esta ansiedad, las herramientas psicológicas más eficaces pasan por la planificación, la corresponsabilidad familiar y una transición gradual, confirma el experto. Por ejemplo, reservar uno o dos días antes de reincorporarse al trabajo para organizar el hogar, revisar cuentas o preparar el calendario puede brindar una sensación de control muy valiosa. Sobrecarga mental (32%): volver al "modo multitarea" es un reto enorme. El cerebro necesita tiempo para reactivar su capacidad de concentración y tolerancia al estrés. Aunque cierto nivel de estrés puede considerarse normal, cuando este se vuelve constante, paralizante o va acompañado de insomnio, irritabilidad o desgana, puede ser señal de un problema más profundo.

(32%): volver al "modo multitarea" es un reto enorme. El cerebro necesita tiempo para reactivar su capacidad de concentración y tolerancia al estrés. Aunque cierto nivel de estrés puede considerarse normal, cuando este se vuelve constante, paralizante o va acompañado de insomnio, irritabilidad o desgana, puede ser señal de un problema más profundo. Expectativas laborales (30%): la cultura del éxito inmediato y la autoexigencia elevada son grandes responsables del malestar. A esto se suma la influencia de las redes sociales, que durante el verano se llenan de imágenes idealizadas de descanso y productividad. Compararse con esos modelos irreales puede disparar sentimientos de insuficiencia al regresar al trabajo.

La clave es normalizar nuestras emociones, ser amables con nosotros mismos y "entender que no rendir al 100% en los primeros días no es un fracaso, así como reconocer nuestros límites y pedir ayuda si es necesario es un acto de responsabilidad, no de debilidad".

El peso de las responsabilidades familiares

Otro dato preocupante que recoge el informe es que el 40% de los madrileños considera las responsabilidades familiares el aspecto más complicado de gestionar al volver de vacaciones. Para padres y madres, septiembre implica no solo su propia reincorporación laboral, sino también la gestión del nuevo curso escolar, actividades extraescolares, conciliación y organización familiar. Este "doble turno" emocional y logístico puede llevar al agotamiento si no se distribuyen las tareas de forma equitativa y consciente.

La demanda de apoyo psicológico crece en septiembre

"Septiembre se ha convertido en el nuevo enero". Muchas personas ven este mes como una oportunidad para empezar de nuevo, pero también es cuando más afloran emociones complejas. "En nuestras consultas observamos que los casos relacionados con el estrés, la ansiedad, la tristeza y la nostalgia aumentan significativamente", indica. La sobrecarga mental, las preocupaciones financieras y la presión por cumplir con expectativas imposibles están detrás de la mayoría de estas situaciones. Rivera destaca algunas recomendaciones clave: