Conciertos de The Weeknd en Madrid: precio de las entradas, preventa y telonero

Entre el R&B y el pop, The Weeknd (Abel Tesfaye) ha conquistado la música y la cultura popular en sus propios términos. Se trata de uno de los artistas más escuchados del mundo en Spotify, con 111 millones de oyentes mensuales; y mantiene el récord del mayor número de oyentes durante más de dos años. En 2023, el Libro Guinness de los Récords lo nombró El artista más popular del mundo, testimonio de su impacto global.

The Weeknd continúa rompiendo barreras con éxitos como su álbum After Hours (2020), el disco de R&B más reproducido de todos los tiempos. Su sencillo récord Blinding Lights ha sido certificado Diamante por la RIAA y fue nombrada la nueva canción #1 de todos los tiempos en el Billboard Hot 100, superando incluso a clásicos como The Twist de Chubby Checker.

Además de su éxito musical, ha sido nominado a premios Emmy y Óscar, y ha protagonizado actuacionnes históricas en eventos como la Super Bowl 2020 y los MTV VMAs. Hace una semana, The Weeknd anunció que alarga su gira After Hours Til Dawn y en 2026 visitará México, Brasil, Europa y el Reino Unido. Madrid será la única ciudad en España que acogerá esta gira, con dos fechas en el estadio Riyadh Air Metropolitano los días 28 y 29 de agosto de 2026.

Cartel de los próximos conciertos de The Weeknd en Madrid / Ticketmaster

En estos conciertos, los fans podrán disfrutar de grandes éxitos como Blinding Lights, Starboy y Save Your Tears, además de los nuevos temas de su más reciente álbum, Hurry Up Tomorrow, junto a los populares sencillos de sus anteriores discos After Hours y Dawn FM... pero también de Playboi Carti como telonero.

Playboi Carti, telonero e icono del rage rap

Procedente de Atlanta, Jordan Terrell Carter —más conocido como Playboi Carti— es uno de los artistas más influyentes del trap y el subgénero rage rap, reconocido por su estilo innovador y experimental. Comenzó su carrera en Awful Records y luego firmó con AWGE e Interscope Records. Su mixtape debut Playboi Carti (2017) y su primer álbum Die Lit (2018) lo posicionaron como una estrella emergente.

Su segundo álbum, Whole Lotta Red (2020), debutó en el número 1 en el Billboard 200, consolidándose como uno de los artistas más innovadores del género. En 2024, alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 con su colaboración en Carnival de ¥$, y en 2025 lanzó su tercer álbum, MUSIC, que continúa explorando su estilo.

Actuación de Playboi Carti junto a The Weeknd en la 67ª edición de los Grammy / CAROLINE BREHMAN | EFE

Los conciertos de The Weeknd en el Estadio Metropolitano comenzarán a las 20:00 horas. En cuanto a la política de acceso, los menores de 16 años solo podrán asistir si están acompañados por un adulto responsable con entrada en el mismo sector o puerta.

Preventa de entradas

Las entradas para los conciertos de The Weeknd estarán disponibles en varias fases de preventa. La preventa Live Nation-S.SMusic ha comenzado este martes 9 de septiembre a las 14:00 horas, exclusiva para clientes con tarjeta Mastercard emitida por Banco Santander, con un límite de 2 entradas por compra.

La preventa Live Nation se abrirá el jueves 11 de septiembre a las 12:00 horas, disponible para usuarios registrados en LiveNation.es, con un límite de 8 entradas por compra. Finalmente, las entradas estarán disponibles al público general a partir del viernes 12 de septiembre a las 12:00 horas en LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, con el mismo límite de 8 entradas por compra.

Las entradas están disponibles en varias categorías, desde entradas generales hasta entradas VIP exclusivas que te permiten disfrutar de una experiencia única. Aquí te mostramos los precios y los detalles para que puedas elegir la mejor opción para ti:

Entradas Generales

PL1 GOLD CIRCLE: 151€ + 81,50€ gastos

151€ + 81,50€ gastos PL1 GRADA: 151€ + 20€ gastos

151€ + 20€ gastos PL2 GRADA: 136€ + 18€ gastos

136€ + 18€ gastos PL3 PISTA: 126€ + 17€ gastos

126€ + 17€ gastos PL4 GRADA: 116€ + 15,50€ gastos

116€ + 15,50€ gastos PL5 GRADA: 96€ + 13€ gastos

96€ + 13€ gastos PL5 PMR: 96€ + 13€ gastos

96€ + 13€ gastos PL6 GRADA: 71€ + 9,50€ gastos

71€ + 9,50€ gastos PL7 GRADA: 51€ + 7€ gastos

Entradas VIP

Las entradas VIP ofrecen acceso a zonas premium, beneficios adicionales y un trato preferencial.

VIP1 – The Timeless VIP Lounge Package: 611€ + 64,50€ gastos: incluye asiento numerado de primera categoría, acceso al VIP Lounge con aperitivos, 2 bebidas de cortesía, DJ set con las canciones de The Weeknd, un regalo exclusivo de la marca Nespresso y mucho más.

611€ + 64,50€ gastos: incluye asiento numerado de primera categoría, acceso al VIP Lounge con aperitivos, 2 bebidas de cortesía, DJ set con las canciones de The Weeknd, un regalo exclusivo de la marca Nespresso y mucho más. VIP2 – Premium Early Entry VIP Package: 387€ + 51,50€ gastos: acceso anticipado al área Gold Circle de pista, un regalo edición limitada de The Weeknd, acreditación VIP y la posibilidad de comprar merchandising antes del show.

387€ + 51,50€ gastos: acceso anticipado al área de pista, un regalo edición limitada de The Weeknd, acreditación VIP y la posibilidad de comprar merchandising antes del show. VIP3 – Early Entry VIP Package: 298,50€ + 39,50€ gastos: entrada general de pista con acceso anticipado, un artículo de regalo exclusivo de The Weeknd y acreditación VIP.

298,50€ + 39,50€ gastos: entrada general de pista con acceso anticipado, un artículo de regalo exclusivo de The Weeknd y acreditación VIP. VIP4 – Premium Seated VIP Package: 372€ + 49,50€ gastos: asiento numerado de primera categoría, artículo de regalo exclusivo y acceso VIP con punto de check-in y staff.

372€ + 49,50€ gastos: asiento numerado de primera categoría, artículo de regalo exclusivo y acceso VIP con punto de check-in y staff. VIP5 – Seated VIP Package: 288,50€ + 38,50€ gastos: asiento numerado, acreditación conmemorativa VIP y artículo de regalo exclusivo.

Entradas Platinum

Las entradas Platinum están disponibles en modalidad de precio dinámico, ajustándose a la oferta y la demanda del evento. Estas entradas ofrecen acceso a zonas premium, pero no incluyen servicios adicionales como los paquetes VIP.

Para mayor comodidad, todas las entradas serán digitales. Asegúrate de tener la app oficial o tu entrada descargada en tu móvil, ya que no serán válidas entradas en formato PDF, papel o capturas de pantalla. El acceso será escaneado directamente desde tu móvil en el evento.

Como parte de su compromiso social, The Weeknd colaborará con Global Citizen y el Fondo Humanitario XO del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Por cada entrada vendida en Europa, se donará 1€ a estas organizaciones, contribuyendo a la lucha contra la pobreza y el hambre en todo el mundo.