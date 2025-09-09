EDUCACIÓN
La Comunidad de Madrid formará gratuitamente a los madrileños en el manejo de esta IA
El curso gratuito servirá para familiarizarse con estas nuevas herramientas
Las inteligencias artificiales se han colado en nuestras vidas, para bien o para mal. ChatGPT, Perplexity o Claude son ya un habitual en nuestro día a día, ayudándonos con infinitud de tareas y dudas que nos surgen a lo largo de la jornada. Sin embargo, esta nueva era tecnológica supone también un reto para mayores, y no tan mayores.
Aprender a usar eficientemente estas nuevas herramientas supone un esfuerzo para muchos, especialmente los que no tienen tanta cultura digital. Para solventar esta circunstancia, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa gratuita que pretende dar recursos básicos a todos los interesados para que puedan emplear una inteligencia artificial en concreto, desarrollada por Google.
Curso para aprender a usar Gemini, la IA de Google
El Gobierno autonómico ha presentado un curso que formará a los madrileños en el uso de Gemini, la Inteligencia Artificial desarrollada por Google, que tiene como objetivo acercar la IA a la ciudadanía y mostrar su utilidad práctica tanto en el día a día como en el ámbito laboral.
El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, presentó este lunes la iniciativa junto a representantes de la compañía tecnológica, en un acto celebrado en el Centro Digitaliza Madrid. "En la Comunidad de Madrid apostamos por un uso de la IA como complemento a las capacidades humanas. Puede transformar sectores como la Sanidad o el Medio Ambiente gracias a su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos en segundos, pero también facilita el día a día, liberando tiempo para tareas de mayor valor añadido", señaló López-Valverde.
Gemini es capaz de redactar correos, resumir textos largos, organizar calendarios, encontrar la mejor ruta para llegar a un sitio, o buscar y reproducir vídeos en Internet. Esta formación se imparte a través de la plataforma Madrid Aula Digital y está abierta de forma gratuita a cualquier ciudadano que quiera dar sus primeros pasos en el mundo de la IA.
