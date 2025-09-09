Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Comunidad de Madrid estrena canal de WhatsApp: avisos diarios de servicio público

La herramienta permitirá a la ciudadanía mantenerse informada de forma más ágil y eficaz

La Comunidad de Madrid estrena esta herramienta, que servirá para mantener mejor informada a la ciudadanía.

La Comunidad de Madrid estrena esta herramienta, que servirá para mantener mejor informada a la ciudadanía. / Europa Press

Javier Quintana

Madrid

Los madrileños, desde ahora, tendrán a su alcance la oportunidad de estar mejor informados. Los vecinos de la región ya no estarán obligados a visitar los sitios web y canales oficiales de la Comunidad de Madrid para enterarse de las últimas novedades promulgadas por la administración pública. Desde ya mismo, todo aquel que lo desee podrá adherirse a un nuevo servicio que promete convertir la comunicación con la ciudadanía en la más instantánea de la historia.

La Comunidad de Madrid ha inaugurado un canal de comunicación vía WhatsApp cuyo fin es que los ciudadanos reciban, diariamente y sin coste alguno, la información de servicio público que emana de las distintas consejerías e instituciones.

Cómo inscribirse en el canal de WhatsApp de la Comunidad de Madrid

La suscripción a esta nueva herramienta es de lo más sencilla y rápida. A través del enlace indicado por la Comunidad de Madrid, los ciudadanos podrán acceder directamente al nuevo canal. Su uso es gratuito, y pretende que la información esencial del día a día llegue ágilmente a los hogares.

Para unirse al canal, basta con buscarlo en la sección de canales de la aplicación de mensajería. Desde él, el Gobierno regional trasladará periódicamente mensajes relacionados con las siguientes ramas:

  • Avisos de ASEM 112 sobre previsiones meteorológicas adversas.
  • Estado de la calidad del aire en la región.
  • Mayor presencia de polen que pueda afectar a la salud.
  • Novedades útiles sobre el inminente inicio de curso escolar.
  • Campañas de vacunación de la Consejería de Sanidad.
  • Peticiones de donación de sangre del Centro de Transfusión.
  • Ayudas para agricultores y ganaderos, autonómicas y europeas.
  • Subvenciones para autónomos y empresarios, contratación y expansión de negocios.
  • Mejoras del servicio de la red de Metro de Madrid.
  • Planes para facilitar a los jóvenes el acceso a su primera vivienda.
  • Exposiciones en museos y eventos culturales y deportivos de relevancia internacional.

