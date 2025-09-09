Barajas, ante una huelga indefinida en los controles de pasajeros: "Hace 25 años, un vigilante de seguridad del aeropuerto cobraba 800 euros más que ahora"

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas afronta una huelga indefinida de los vigilantes que operan los controles de seguridad de pasajeros, gestionados por Trablisa y que acumula a unos 800 trabajadores, tras el fracaso de las negociaciones para mejorar sus condiciones laborales. La huelga comenzará el 14 de septiembre y puede afectar a los accesos estándar y Fast Track, con posibles retrasos y aglomeraciones.

"Trabajando con esta excesiva carga de trabajo es imposible", afirma a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Alejandro Corredera Arriaga, portavoz y miembro del comité de huelga de los vigilantes de seguridad de Trablisa en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas (expediente DSA239/23 L1-1). Corredera subraya la desproporción entre responsabilidad y salario y sostiene que "hace 25 años, un vigilante de seguridad del aeropuerto cobraba 800 euros más que ahora".

Este colectivo denuncia la saturación de trabajo en el principal aeropuerto español y puerta europea de entrada con Latinoamérica y reclama mejoras salariales y compensaciones específicas para este servicio, como un plus de Madrid para todos aquellos trabajadores que presten servicio en Barajas. Corredera recuerda que el volumen de Barajas "supera con creces" al de otros aeropuertos españoles, por lo que considera injustificable la falta de compensaciones económicas adicionales. El aeródromo madrileño cerró el pasado 2024 con un total de 66.196.984 pasajeros, lo que supone un robusto crecimiento del 9,9% respecto al año anterior.

Entre las quejas, los trabajadores exigen al menos una igualdad de condiciones, con el plus de verano que disfrutan los vigilantes de seguridad del control de pasajeros de Palma de Mallorca, también gestionados por Trablisa. Según datos aportados por Aena, Barajas ha alcanzado un hito histórico en julio, superando los 6,17 millones de pasajeros. Este impresionante registro no solo representa un crecimiento del 0,6% respecto al año anterior, sino que también marca el mejor dato para un mes de julio en toda la historia del aeropuerto.

Un plus de peligrosidad, similar al que perciben los vigilantes de explosivos, es otra de las demandas importantes, porque como explica Corredera, "si no intercepto un objeto peligroso y eso conlleva un incidente en un avión, tengo responsabilidad penal por ello y me pueden llevar ante un juez". Los vigilantes recuerdan que desarrollan su labor en infraestructuras críticas como los aeropuertos, en un contexto en el que España mantiene desde 2015 el nivel 4 de alerta antiterrorista. Sin embargo, denuncian que "a ningún organismo público ni privado le importa en qué condiciones laborales trabajemos los vigilantes de seguridad en los aeropuertos".

Control de acceso de pasajeros en el aeropuerto de Barajas. / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Entre otras reclamaciones de los vigilantes de seguridad, figuran un plus de idiomas, como en el aeropuerto del Prat de Barcelona; un convenio propio de empresa "para poder solicitar mejoras concretas de servicio"; recuperar los pluses en pagas extras, como el de transporte o vestuario y que se habían perdido a nivel nacional; o llevar a la mesa de negociación del convenio, el reconocimiento de la figura del vigilante de aeropuerto como especialidad, "ya que exigen la renovación de certificaciones específicas cada dos y cinco años", que pueden acarrear la perdida de trabajo al no superar alguna de ellas.

Corredera también hace hincapié en la "precariedad" que ralentiza las respuestas ante situaciones de riesgo y dificulta el trabajo, con sistemas “obsoletos y carentes de mantenimiento”, con el conocimiento de Aena y Aesa que "miran para otro lado y donde la seguridad queda en un plano secundario".

Cita a cuatro

Tras no acudir a la mediación del 3 de septiembre, Trablisa considera la convocatoria "ilegal" y ha llamado a una nueva mediación a cuatro para este miércoles 10 de septiembre con el comité de huelga, el comité de empresa y Aena como cliente. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la empresa y no ha obtenido respuesta.

Los empleados del control de seguridad denuncian que Trablisa ha rechazado o ignorado las propuestas de mejora laboral planteadas, íntegras tal cual las recogieron los trabajadores a través de un formulario el 30 de mayo. Entre los pasos previos que aseguran haber cumplido hasta llegar a la huelga se incluyen: la convocatoria de una asamblea para consensuar las propuestas, que fue denegada por la empresa al no ceder una sala en el aeropuerto, la recogida de firmas para legitimar las demandas (exigiéndoles el 33% de las firmas de todos los servicios de Madrid y no solo del afectado), la solicitud de mediación (sin éxito por incomparecencia de la compañía), la comunicación oficial al Comité de Empresa y a Aena; y el registro formal de la huelga.

De mantenerse el conflicto, se verán afectados los controles de seguridad de pasajeros, incluidos los accesos rápidos (Fast Track). Mientras, los trabajadores están a la espera de la resolución de servicios mínimos por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid, requisito para iniciar la huelga el próximo 14 de septiembre.