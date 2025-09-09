António Costa, presidente del Consejo Europeo, recibirá el Premio Fórum Europa en Madrid de manos del rey Felipe VI

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, recibirá de manos del rey Felipe VI el Premio Fórum Europa, otorgado por Nueva Economía Fórum, en reconocimiento a "su carrera política, su amistad hacia España, su firme compromiso con los valores fundacionales de la Unión Europea y —en el desempeño de la presidencia del Consejo Europeo— su destacada contribución a la construcción de una Europa más unida, social y democrática".

La ceremonia de entrega tendrá lugar el 29 de septiembre, a las 12 del mediodía, en el Teatro Real de Madrid. Se trata de una edición especial de este galardón, con motivo del 25 aniversario de Nueva Economía Fórum y en el marco de dos hitos europeos fundamentales: el 40 aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea y el 75 aniversario de la Declaración Schuman.

En la exposición de motivos de la concesión del Premio Fórum Europa a la cohesión social y al desarrollo económico y social, Nueva Economía Fórum subraya además los siguientes méritos de Costa como figura destacada del europeísmo contemporáneo: "Su liderazgo inclusivo, que contribuye a reforzar la cohesión entre los Estados miembros, promoviendo el diálogo y la unidad ante retos comunes como la recuperación post pandémica, la respuesta europea a la agresión contra Ucrania, y el fortalecimiento de la autonomía estratégica de Europa; su defensa inquebrantable del espíritu fundacional de la Unión —de cooperación, paz y progreso compartido— y su impulso para lograr una Europa más cercana a sus ciudadanos".

El presidente del Consejo Europeo recibirá el premio en una ceremonia que presidirá el rey Felipe VI. “Esta edición especial se enmarca en la celebración de los 25 años de la fundación de nuestra organización, y coincide además con otros dos hitos de marcado significado europeísta: 40 años de la firma por España y Portugal de los tratados de adhesión a la Unión Europea y 75 años de la “Declaración Schuman”, que sentó las bases del proyecto de integración europea que hoy compartimos”, declaró José Luis Rodríguez, presidente y fundador de Nueva Economía Fórum.

Desde el año 2003, los premios Fórum Europa han sido recibidos por el secretario general de la ONU (Ban Ki-moon); los presidentes del Consejo de la Unión Europea (Van Rompuy), del Parlamento Europeo (Borrell, Tajani y Metsola), de la Comisión Europea (Barroso y Juncker), del Banco Central Europeo (Trichet), el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (Borrell); los presidentes de Argentina (Macri), Brasil (Lula da Silva), Colombia (Santos), Chile (Bachelet), Italia (Napolitano), Portugal (Cavaco Silva); la canciller de Alemania (Merkel); los secretarios generales de la OCDE (Gurría) y de la OIT (Ryder); el gerente del Fondo Monetario Internacional (Rato); los Ponentes de la Constitución Española; y el empresario Florentino Pérez.

Nueva Economía Fórum es la organización de debate de referencia en España, con una actividad intensa y regular en seis ciudades (Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga y Valencia). Desde 2024, NEF está presente en Bruselas, bajo el lema “Ideas para el fortalecimiento de la Unión”, habiendo participado ya figuras relevantes de las instituciones y de la economía europeas.