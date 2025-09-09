Almeida descarta cambios en la última etapa de la Vuelta en Madrid y anuncia refuerzo de seguridad por las protestas propalestinas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descartado este lunes cualquier modificación en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en la capital - como se venía especulando en los últimos días- a pesar de las protestas propalestinas previstas para el fin de semana. “Para la ciudad de Madrid no hay ningún cambio en relación con la Vuelta a España y con el orgullo y la alegría con que recibimos cada año la Vuelta”, ha afirmado el regidor popular.

En una entrevista concedida esta mañana a Onda Madrid, Almeida ha insistido en que la competición terminará en la capital, como hace siempre, "salvo cuando hay años jacobeo". No obstante, a tenor de los incidentes vividos en etapas anteriores de la competición - especialmente en Bilbao, donde tuvo que ser suspendida por las manifestaciones contra el equipo israelí-, el alcalde ha avanzado que en Madrid se reforzará la seguridad para evitar episodios similares.

"Yo no voy a denunciar las protestas legítimas", ha afirmado Almeida, pero sí "trataré de evitar por todos los medios es que esas protestas de cualquier manera puedan derivar en disturbios, como hemos visto desgraciadamente que ha pasado en Bilbao". En caso de producirse, ha asegurado el edil madrileño, "nos tendrán enfrente y tendrán nuestros medios con la Policía Municipal prestos y dispuestos a restablecer de inmediato cualquier conato”.

El alcalde ha recordado que la competencia en materia de seguridad recae en la Delegación del Gobierno, aunque el Ayuntamiento colaborará “con todos los medios que sean necesarios para que esto sea una fiesta como lo ha sido todos los años”. En este sentido, Almeida ha matizado que todavía no ha habido contactos entre ambas administraciones para diseñar el dispositivo final, pero confía que se cierre en los próximos días haciendo gala de la coordinación técnica que “siempre ha funcionado realmente bien” a pesar de las discrepancias políticas con el delegado del Gobierno.

Todo ello, ha insistido el primer edil, para que "sin perjuicio de que pueda haber protestas por aquellos que ilegalmente quieran protestar", estas "de ninguna manera empañen la imagen de la ciudad de Madrid", y menos aún supongan "un peligro para la vida o para la integridad física de cualquiera de los que van en el convoy de la Vuelta Ciclista o cualquier persona que vaya a asistir a la última etapa".

Cabe recordar que, además de los esperables actos reivindicativos contra el genocidio en Gaza - que esta mañana Almeida ha vuelto a negar tras hacerlo ayer durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad-, para este sábado hay convocada una manifestación de Ecologistas en Acción contra la celebración de la penúltima prueba en el alto de Guarramillas, la zona conocida como la Bola del Mundo, "un enclave de alta montaña de gran valor ecológico” situado en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Al respecto de Gaza, el regidor madrileño ha reiterado que considera que "no se está cometiendo un genocidio", lo cual "no quiere decir que no haya una guerra" ni que "no pueda haber habido acciones que hayan excedido las reglas de la guerra". Almeida no pone en duda la "legitimidad" de quienes denuncian estos excesos, pero considera que hablar de genocidio supone hacerlo de "un término jurídico que implica unas consecuencias extraordinarias desde el punto de vista de la afección a los derechos humanos, a la vida y a la integridad física, la exterminación sistemática de un grupo".

Asimismo, el alcalde ha insistido en la falta de condena por parte de la izquierda a Hamás - más allá de los atentandos del 7 de octubre-, y ha recordado que los propios países árabes del entorno han pedido al grupo, tal y como él hizo ayer en Cibeles, que entregue las armas y el poder en Gaza. "Para mí esa es la forma de acabar con la guerra", ha recalcado Almeida, antes de terminar reprochando que el embargo de armas a Israel anunciado este lunes por el presidente del Gobierno es el enésimo ejemplo de cómo "Pedro Sánchez está utilizando el tema de Gaza para desviar la atención de sus problemas internos".